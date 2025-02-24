Tugay Kerimoğlu'ndan ters köşe derbi yorumu

Galatasaray'ın derbide oynaması gereken sisteme değinen Kerimoğlu, "Torreira, Lemina ve önlerinde Sara daha dirençli bir orta saha olur. Bana göre oyunun adı kompakt olmalı Galatasaray adına. Çok fazla kendi yarı sahasında kabul eden değil de biraz daha ikinci bölge oyununu oynayıp bloklar arasını doğru şekilde kapatıp baskıyı yapıp belki problem yaratabilir. Belki aynı oyunu Fenerbahçe Galatasaray'a uygulayabilir" dedi.