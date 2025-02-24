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Tugay Kerimoğlu'ndan ters köşe derbi yorumu

Tugay Kerimoğlu'ndan ters köşe derbi yorumu

16:2724/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
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Galatasaray'ın eski yıldızı Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmeler yaptı. Sarı-kırmızılıların efsane ismi, derbi sonucuyla ilgili ters köşe bir çıkarımda bulundu. İşte Tugay Kerimoğlu'nun o sözleri...

Tugay Kerimoğlu, bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini NutSpor'da yorumladı. Fenerbahçe'ye yarayan tek sonucun galibiyet olduğuna vurgu yapan Tugay Kerimoğlu, "Fenerbahçe kazanırsa mental anlamda üst seviyede kendini belli bir noktaya kadar getirme şansına sahip olur ama berabere kalır ya da kaybederse bu kez bütün oklar Fenerbahçe camiasında gidişatın değişmesi noktasına çıkarır" ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olur diyemem"


Genel kanının aksine Galatasaray'ın kazanması halinde dahi 'şampiyon olur diyemem' ifadesini kullanan Kerimoğlu, "Galatasaray kazanırsa moral motivasyonunun sezon sonuna kadar devam edebileceğini söylerim ama 'şampiyon oldu' diyemem. Herkes 9 puana çıkarsa şampiyonluk artık Galatasaray adına okunur diyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın derbide oynaması gereken sisteme değinen Kerimoğlu, "Torreira, Lemina ve önlerinde Sara daha dirençli bir orta saha olur. Bana göre oyunun adı kompakt olmalı Galatasaray adına. Çok fazla kendi yarı sahasında kabul eden değil de biraz daha ikinci bölge oyununu oynayıp bloklar arasını doğru şekilde kapatıp baskıyı yapıp belki problem yaratabilir. Belki aynı oyunu Fenerbahçe Galatasaray'a uygulayabilir" dedi.

Fenerbahçe'nin derbideki tek dezavantajının Tadic olacağını aktaran Tugay Kerimoğlu, "Topa sahip olduğunda evet ama topsuz oyunda hayır. Top Galatasaray'da kaldığı zaman savunmaya yardımı çok eksik kalır. O yüzden Okan Hoca Mertens'i oynatmayacaktır. Daha diri bir orta saha kurgusuyla oyunu kontrol altına alıp ritmi istediği seviyeye getirecektir. Topla oynamak her zaman size fayda getirmez" diyerek sözlerini noktaladı.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Tugay Kerimoğlu

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