Tümer Metin'den Beşiktaş'ın yıldızına övgü: Dünyada 1 numara olabilir

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek puanını 9'a yükseltti. Maçı değerlendiren Tümer Metin, siyah-beyazlıların yıldız ismiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 yendi.
Karşılaşmayı Asist Analiz YouTube kanalında değerlendiren Tümer Metin, Rafa Silva ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:
"Şu anda dünyada 1 numara olabilir, abartısız söylüyorum."
"Kafasında sadece kale ve kaleyle arasındaki mesafede en kısa yolu seçerek direkt kaleye gidebilen en özel oyunculardan birisi Rafa Silva."
"Kaleye gidebilen birçok oyuncu gördüm ben. Alex, Tuncay Şanlı'nın kafası sürekli oralardadır hep kovalar. Nihat'ı başka Yıldıray'ı başka yerden anlatırız."
"Rafa Silva mesafeyi gözetmeksizin direkt kaleye odaklı yaşayan bir oyuncu."