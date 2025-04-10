Tümer Metin'den flaş sözler! "Mourinho faturayı 3 isme kesti"

"Sezon sonuna saklıyordum ama bir şey söyleyeyim" diye sözlerine devam eden Tümer Metin, "Olasılıklar üzerine konuşalım; olur da Fenerbahçe şampiyon olursa Mourinho devam edecek, Fenerbahçe şampiyon olamazsa görünen o ki Mourinho yine devam edecek. İşin tuhaf yanı Galatasaray buradan şampiyonluğu verirse Okan hocayı yollarlar. Galatasaray şampiyon olursa Okan hoca hala tartışmalı. Çok tuhaf. İki sene şampiyon yapan hocanın hiç kredisi yok takımda" şeklinde konuştu.



