Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını duyurdu. TFF TÜMOSAN Konyaspor’a 1 milyon lira para cezası kesti. Kulübün yanı sıra başkan ve kulüp görevlilerine de ceza kesildi. Peki, Konyaspor neden ceza aldı? İşte detaylar.
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.
Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor'a 1 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi.
TÜMOSAN Konyaspor TFF’de neden ceza aldı?
Bellona Kayserispor'a deplasmanda 3-2 yenilen Tümosan Konyaspor, iptal edilen 3. gol için tepki göstermişti.
TFF, Konyaspor'a "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle 1 milyon lira ceza kesti.
Kulübün yanı sıra Başkan Ömer Korkmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti, kulüp idarecisi Yusuf Küçükbakırcı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Bilgin'e 1 maç ceza ve 58 bin 500 lira para cezası, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120 bin lira para cezası ve tribün cezaları verildi.