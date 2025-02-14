TÜMOSAN Konyaspor TFF’de neden ceza aldı?

Kulübün yanı sıra Başkan Ömer Korkmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti, kulüp idarecisi Yusuf Küçükbakırcı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Bilgin'e 1 maç ceza ve 58 bin 500 lira para cezası, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120 bin lira para cezası ve tribün cezaları verildi.



