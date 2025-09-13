Türkiye - Almanya EuroBasket finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dün akşam yarı finalde Yunanistan’ı farklı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde son dünya şampiyonu Almanya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlılarda tek hedef kupayı kazanmak. Peki, Türkiye - Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
EuroBasket 2025, Letonya'nın başkenti Riga'da Arena Riga salonunda oynanan nefes kesen maçlarla tarihe tanıklık ediyor. Turnuvaya grup aşamasında güçlü bir giriş yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı, sekiz maçta sekiz galibiyet alarak finale kadar uzanan kusursuz bir performans sergiledi.
Çeyrek finalde İspanya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı rahat bir şekilde geçen 12 Dev Adam, savunma disiplini ve hücumdaki çeşitliliğiyle rakiplerini bozguna uğrattı. Yarı finaldeki Yunanistan maçında Ercan Osmani'nin 28 sayılık kariyer rekoru, takımın MVP'si olarak parladı ve maçın kaderini belirledi.
Öte yandan, ev sahibi avantajını iyi kullanan Almanya da turnuvada yenilgisiz yoluna devam etti. Son Dünya Kupası'nı kazanan Almanlar, yarı finalde Finlandiya'yı 98-86 yenerek finale yükseldi.
Dennis Schröder ve Franz Wagner gibi NBA yıldızlarının önderliğindeki Almanya, fiziksel üstünlüğü ve hızlı geçişlerle Türkiye'nin en büyük rakibi konumunda.
Bu iki namağlup ekip arasındaki final, turnuvanın en çekişmeli maçı olmaya aday. Uzmanlar, Türkiye'nin ribaund ve asist üstünlüğünü, Almanya'nın ise top çalma ve hızlı hücumlarını belirleyici faktörler olarak gösteriyor.
TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Basketbol tutkunları için kaçırılmayacak bu final karşılaşması, 14 Eylül Pazar günü Türkiye saatiyle 21:00'de başlayacak. Maç, Letonya'daki Arena Riga'da oynanacak ve Türkiye'de TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.