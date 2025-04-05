Ünlü teknik adam suskunluğunu bozdu: ‘Bunları söyleyen herkes yalancı!’

Juventus oyuncularının kendisine karşı olduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren genç teknik direktör, "Bunlar beni rahatsız eden şeyler çünkü insanlar beni bir koç olarak seçimlerim nedeniyle eleştirebilir ve bunu kabul ediyorum. Ancak soyunma odasının bana karşı olduğunu söyleyen herkes yalancıdır" şeklinde konuştu.



