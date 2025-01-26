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Romulo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran görüntü | VİDEO

Romulo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran görüntü | VİDEO

21:3226/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Göztepe forması giyen Brezilyalı forvet Romulo, Fenerbahçe maçının son düdüğünün ardından soluğu yıldız oyuncunun yanında aldı. 22 yaşındaki golcü isim, başarılı oyuncuyla formasını değiştirdi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Sarı-lacivertliler ikinci yarıdaki geri dönüşüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Galibiyeti getiren golleri 46 ile 53. dakikada En-Nesyri (2) ve 55. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Maç sonu Göztepe'nin starı ve transferin gözdesi Romulo, Fenerbahçeli futbolcunun yanına giderek forma değiştirmek istedi.

Brezilyalı forvet oyuncusu, Edin Dzeko'yu tebrik edip sarıldıktan sonra formasını verdi.

Edin Dzeko'da aynı şekilde karşılık gösterdi ve maç formasını Romulo'ya verdi.

Hafta içi basında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Romulo'yu transfer etmek istediği ve oyuncuyla görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

#Fenerbahçe
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig

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