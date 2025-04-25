Vlahovic için ilk temas

Yeni sezonda Fenerbahçe'de en önemli hedeflerden biri Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve menajeriyle temasa geçti. En-Nesyri'yi ise Al-Nassr ve West Ham istiyor. Fenerbahçe de Faslı golcünün bonservisini belirledi.
Yeni sezonda güçlü bir forvet hattı oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de en önemli hedeflerden biri Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic olarak öne çıkıyor.
Sportif direktör Mario Branco, Vlahovic ve menajeriyle temasa geçti. Ancak Juventus'un satış listesine koyduğu Sırp golcü eğer kendisine Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif gelmezse Fenerbahçe'nin önerisini düşüneceğini iletti.
Vlahovic'in maaş talebi 15 milyon euro ve Juventus'tan sözleşmesini bedelsiz alması durumunda imza parası da istiyor.
Sarı-lacivertliler, Vlahovic'in durumunu yakından takip ediyor.
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Oyuncuyla Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ve Premier Lig ekibi West Ham United ilgileniyor.
Penaltısız 26 gol atmasına rağmen eleştirilerin odağındaki En-Nesyri de sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istiyor. İspanyol basınında, menajerinin West Ham United ile görüşmelerde bulunduğu da iddia edildi.
Fenerbahçe yönetimi de teklifleri değerlendirmeyi planlarken 35 milyon euro bonservis gelir beklentisi bulunuyor. Elde edilecek karın yüzde 10'unu eski kulübü Sevilla'ya verecek.
West Ham'ın, En-Nesyri için cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı da ifade ediliyor.