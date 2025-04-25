Vlahovic için ilk temas

Fenerbahçe yönetimi de teklifleri değerlendirmeyi planlarken 35 milyon euro bonservis gelir beklentisi bulunuyor. Elde edilecek karın yüzde 10'unu eski kulübü Sevilla'ya verecek.





West Ham'ın, En-Nesyri için cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı da ifade ediliyor.