Wilfried Singo’nun son durumu belli oldu: Kaç hafta yok?

14:025/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli stoperi Wilfried Singo, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün akşam RAMS Park'ta oynanan Beşiktaş derbisinde 20. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun son durumu belli oldu. Peki, Wilfried Singo’nun sakatlık durumu ne, kaç hafta oynamayacak? İşte sorunun cevabı.

Galatasaray’ın Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta sakatlanan Wilfried Singo’nun arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaştığı maçta Wilfried Singo, sağ kanatta attığı depar sırasında arka adalesinden sakatlandı. 

Pozisyonun ardından bir süre kendini deneyen Singo, 25'inci dakikada kenara geldi.

Galatasaray, maça devam edemeyen Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.


Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."


Wilfried Singo kaç hafta oynamayacak?


Wilfried Singo'nun 2-4 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali olduğu öğrenildi.

