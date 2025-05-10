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Yıldız futbolcudan şok karar: Sözleşmesini feshetti!

Yıldız futbolcudan şok karar: Sözleşmesini feshetti!

09:4810/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig’de bitime 4 hafta kala yıldız futbolcu takımıyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar, bordo-beyazlılarla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Hatayspor, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı.


Aboubakar ligin bitimine 4 maç kala Hatayspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.


Bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 28 maça çıkan Vincent Aboubakar, 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.


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