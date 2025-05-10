Yıldız futbolcudan şok karar: Sözleşmesini feshetti!

Süper Lig’de bitime 4 hafta kala yıldız futbolcu takımıyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar, bordo-beyazlılarla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Hatayspor, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı.
Aboubakar ligin bitimine 4 maç kala Hatayspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 28 maça çıkan Vincent Aboubakar, 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.