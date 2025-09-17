Yeni Şafak
Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu

20:0617/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Son olarak Menemen FK'yı çalıştıran 72 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın yeni adresi resmen açıklandı.

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaştı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#Yılmaz Vural
#Futbol
#Sarıyer
