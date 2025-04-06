Yunus Akgün'⁬den yönetime flaş talep! Sözleşme...

Trendyol Süper Lig'de 30. haftayı bay geçen Galatasaray, iç transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Yunus Akgün'ün yönetimden talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray iç transferde Yunus Akgün'le yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen genç futbolcunun mevcut sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.
Sabah gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın Yunus Akgün'le sezon bitmeden yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Ek olarak sözleşmedeki 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin de kaldırılmasının planlandığı ifade edildi.
Galatasaray'ın Yunus Akgün'e yeni sözleşmesinde 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğu aktarıldı. Genç futbolcunun da sarı-kırmızılı ekiple kontratını uzatmak istediği kaydedildi.
Bu sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kısa bir süre formasından uzak kalan Yunus Akgün 36 maçta sahaya çıktı.
24 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asist kaydetti.