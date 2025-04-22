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Zeynep Sönmez Madrid Açık’ta tarihe geçti!

Zeynep Sönmez Madrid Açık’ta tarihe geçti!

17:2722/04/2025, Tuesday
G: 22/04/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'den Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi ve Türk Tenis tarihine geçti.

Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'den Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.


Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası Lepchenko ile karşılaştı.


22 yaşındaki milli tenisçi, toprak kortta oynanan maçı 1 saat 6 dakika sonunda 6-2'lik setlerle kazandı.


Zeynep, Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi oldu.

#Zeynep Sönmez
#Madrid Açık Tenis Turnuvası
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