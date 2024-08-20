Konuşan yerli yük taşıma aracı: Gözünü Avrupa pazarına çevirdi! Zorlu arazi koşullarında yük taşıyabiliyor

Aşkan Jalali, özellikle üzüm bağları ve meyve bahçelerinin ilaçlanmasında geleneksel olarak el ve traktör yönetiminin kullanıldığını anlatarak, şöyle devam etti:





"Teknolojiyi kullandığınızda ise dron veya benzer sistemlerle ilaçlama yapmanız mümkün değil çünkü ağaçların alt kısımları ve yapraklarının ilaçlanması gerekiyor. Dronlar yüksek irtifada ilaçlama yaptığı için rüzgarın da etkisiyle ilaçlar işe yaramıyor. Traktör gibi geleneksel yöntemler ise son dönemde mazot ve işçi maliyetlerinin fazla olması nedeniyle çiftçilerimizi zora sokuyor."