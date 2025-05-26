Otomobil devi TOGG’a rakip oluyor: Türkiye’de elektrikli otomobil üretimi başlıyor

Koreli otomotiv devi Hyundai, yüzde 100 elektrikli modeli Inster’i Türkiye’de üretme kararı aldı. 2026’da başlayacak yerli üretimle birlikte TOGG’dan sonra Türkiye’nin ikinci elektrikli otomobil markası olmayı hedefliyor.
Yerli üretimle elektrikli atağı
Hyundai, Türkiye’deki üretim üssü İzmit fabrikasında yüzde 100 elektrikli araç üretimi için düğmeye bastı. Markanın A-SUV segmentindeki yeni modeli Inster'in lansmanı Antalya’da gerçekleşti.
Hedef: togg'un ardından ikinci üretici olmak
Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, “Togg’dan sonra Türkiye’de tamamen elektrikli otomobil üretecek ikinci marka olacağız” dedi. Şirket, 2026 yılında üretime başlamayı hedefliyor.
Üretimden ihracata dev adım
Hyundai Türkiye’nin yeni başkanı YongJin Alex Kim, İzmit’te üretilecek Inster modelinin Avrupa’ya ihraç edileceğini duyurdu. Türkiye’deki üretim kalitesinin önemine dikkat çekti.
İnster, şehir içi kullanım için tasarlandı
Inster, küçük boyutları ve kişiselleştirilebilir tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Aracın 360 km menzil sunan bataryası ve kış şartlarında performans artıran sistemleri öne çıkıyor.
Sürüş keyfi ve iç hacim beklentilerin üzerinde
3.82 metre uzunluğundaki araç, kayar arka koltukları sayesinde geniş iç mekan sunuyor. McPherson süspansiyon sistemi ve dijital donanımlarıyla konforlu bir sürüş vaat ediyor.
İzmit fabrikası yeni üretime hazırlanıyor
Mart ayında duyurulan yatırım kapsamında İzmit’teki tesiste yeni üretim hattı kurulacak. Bu kapsamda fabrika kapasitesinin bir kısmı elektrikli üretim için ayrıldı.