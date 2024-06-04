Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu tarihi yolculuğa hazır: Türksat 6A bugün ABD’ye gönderilecek

Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.