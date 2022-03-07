Fransa Savunma Bakanı: Savaş Avrupa’nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş hız kesmeden devam ediyor. Ülkelerin güvenliği içinde birçok devlet Rusya'ya yaptırım kararı almış durumda.

Fransa Savunma Bakanı FlorenceParly, Romanya’da yer alan ve 7 ülkeden askerlerin bulunduğu Constanta limanı yakınlarındaki Mihail Kogalnicenau üssünü, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakan Nicolae Ciuca ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu eşliğinde ziyaret etti.

Fransız Bakan, burada yaptığı konuşmada, NATO Mukabele Kuvveti unsurlarının bir parçası olarak üste 500 Fransız askerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Bu belirsiz zamanlarda, kıtamızın güvenliğini sağlamak için aynı kararlılığı paylaşıyoruz. Toplu savunma çabalarımızla Rusya’ya sarsılmaz birliğimizi gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bu çabalara, Romanya’ya asker, Estonya’ya askeri personel ve Romanya, Polonya ile Baltık ülkelerinin semalarına uçaklar göndererek katkıda bulunduğunu aktaran Parly, NATO müttefikleri ve Avrupalılar olarak, kültür ve tarih kokan eski bir kıtaya mensup olmanın gururunu taşıdıklarını dile getirdi.

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Parly, kıtanın son asırda şiddete tanıklık ettiğini vurgulayarak, "Savaş, Avrupa’nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim." dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 24 Şubat’tan bu yana Fransa ve Belçika, Constanta’daki NATO üssüne acilen 800 asker göndermişti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly kimdir?

Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü ve Ulusal İdare Okulu'nu bitirmiştir. 1987 yılında Bütçe Müdürlüğü'nde yönetici olarak göreve başlamış daha sonra Mart 1991'de Kamu Hizmeti Bakanı Michel Durafour'un teknik danışmanı olmuş, Haziran 1991'den Mart 1993'e dek önce Donanım Bakanı ardından İçişleri Bakanı Paul Quilès'in danışmanlığını da üstlenmiştir. 1993 milletvekili seçimlerinde sağın iktidara gelmesiyle bütçe müdürlüğündeki görevine dönüp çeşitli görevler üstlenmiştir. 1995 yılında Sosyalist Parti'ye üye olmuş, 1997 milletvekili seçimlerinde solun iktidara gelmesiyle beraber Başbakan Lionel Jospin'in bütçe işlerinden sorumlu danışmanı olmuş, 2000-2002 yıllarında hükûmete Bütçeden sorumlu Devlet Sekreteri olarak dahil olmuş ve hükûmetin en genç ismi olmuştur. 2002 milletvekili seçimlerinde Yonne milletvekili adayı olsa da Jean-Pierre Soisson karşısında yenilgiye uğramıştır. 2004-2006 yıllarında Burgonya bölgesel konseyi başkan yardımcısı olmuştur. 2003-2005 yıllarında Sosyalist Parti'nin ekonomi ve istihdamdan sorumlu ulusal görevlisi olmuştur. 2006'da siyaset çekilmiş ve Air France'ın mali yönetiminde yatırım stratejileri müdürü olmuş, 2009 yılında ise Air France Cargo genel müdür yardımcısı olmuştur. 2007 yılında Paul Quilès ve Marie-Noëlle Lienemann ile Gauche Avenir (Sol Gelecek) çağrısına dahil olmuştur. 2014 yılına kadar Air France yönetiminde yer almış daha sonra Kasım 2014'te SNCF genel müdür vekilliğine atanmış, Mart 2016 SNCF Genel Müdür-Başkanı Guillaume Pepy tarafından SNCF Voyageurs genel müdürlüğüne atanmış, Zodiac Aerospace Havacılık Şirketi'nin denetleme kurulu üyesi de olmuştur. 2. Édouard Philippe Hükûmeti'nde Ordu Bakanı olmuştur.