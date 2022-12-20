Fransa vize fiyatları 2023

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, umuma mahsus pasaport (bordo) hamilleri, 90 günü aşmayan seyahatleri için Schengen vizesine başvuru yapabilirler. Hususi pasaport (yeşil) ve hizmet pasaportu (gri) hamilleri, 180 günlük süre içerisinde, 3 aydan daha kısa olan seyahatleri için vizeye tabi değillerdir. Vize başvurusu yapmaya gerek olmadan Fransa’ya seyahat edebilirler.

Fransa Vizesi Türleri

Fransa vizeleri, başvuru amacına ve seyahat süresine bağlı olarak farklı türlerde verilir. Fransa ulusal vizeleri;

Turistik vize

Aile/ arkadaş ziyareti vizesi

Ticari vize

Çalışma/ işçi vizesi

Aile birleşimi vizesi

Eğitim vizesi

Transit vize

Şoför vizesi

Fransa vize ücreti ne kadar?

Fransa vizesi için neler gerekli konusunda, vize harç ücretlerinin yatırılması gerektiğini belirtebiliriz. 12 yaşından büyükler ve yetişkinler için Fransa Schengen vizesi 90 Euro’dur. 6- 12 yaş arası ise 45 Euro olarak güncellendi. 6 yaşına kadar olan bebeklerden vize harç ücreti alınmamaktadır.

Vize harç ücretlerinin, başvuru işlemlerinden daha önce yatırılması ve evraklarla birlikte sunması önemlidir. Aile birleşimi vize başvurularında, başvuru edecek tüm bireyler için vize harcı yatırılması gerekiyor. Fransa vizesi ücreti 2023, kısa süreli vizelerin tamamı için 90 € olarak belirlenmiştir.

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Turistik vize, ziyaret vizesi, ticari vize ve öğrenci vizesi kategorilerinde 90 Euro vize harcı yatırarak, vize alabilirsiniz. Uzun süreli oturum vizelerinde ücretler farklılık gösterir. 6 aylı vize, 1 yıllık veya 5 yıllık oturum vizesi seçeneklerine göre Fransa vizesi ücreti 2023 yatırılarak, dekontu evraklara eklenebilir.

Fransa vize başvurusu

Fransa Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fransa’ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlar Schengen vizesine başvurmaları gerekmektedir. Seyahatin uzunluğuna göre vize tipi değişmektedir. Eğer Fransa’ya kısa süreli (C tipi) bir seyahat düşünüyorsanız Fransa Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen kurumlardanvize işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Fransa’ya uzun süreli seyahatleriniz (90 gün ve daha fazla) için D tipi vize başvurularınızı şahsi olarak direkt Fransa Konsolosluğu ya da Fransa Büyükelçiliğinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Vize işleminin onaylandığına dair kararı Fransa Büyükelçiliği ya da Fransa Konsolosluğu vermektedir.

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Fransa Vizesi İçin İstenen Evraklar

Pasaport: Pasaportun 10 yıldan eski olmaması gerekmekte ve pasaportun geçerlilik tarihi dönüşünüzden 3 ay sonrasını da kapsaması gerekir. Ayrıca pasaportta son 2 boş sayfanın bulunması şarttır.

Fransa Vize Başvuru Formu: İngilizce ya da Fransızca olarak eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması şarttır. Türkçe olarak doldurulduğu takdirde kabul edilmemektedir.

Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf. Biometrik fotoğrafın arka fonu beyaz, 35x45 mm ölçülerde ve yüz şeklinizin tam gözükür olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı fotokopisi,

Sağlık Sigortası: Fransa’ya seyahat edecek kişilerin,Uluslararası geçerliliği olan Seyahat Sağlık Sigortası yaptırdığını gösteren belgenin vize evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

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Otel ve Uçak Rezervasyonları: Fransa’dakalacağınız süre içerisinde konaklama yapmayı planladığınız otel vb. rezervasyonu yaptırdığınıza dair belgenin çıktısı ve Fransa’ya gidiş-dönüş olarak aldığınız uçak biletinizin resmi belgesi vize başvurusunda sizden talep edilmektedir.

Son 3 ayı kapsayan maaş bordrosu,

Banka hesap bilgileri ve hareketleri ( Son 3 aylık hesap dökümünün kaşeli ve ıslak imzalı olması gerekmektedir.)

Vizeye başvuran kişi 18 yaşından küçük olup yalnız seyahat edecekse ebeveynin noter tasdikli muvafakat namesinin alınması gerekmektedir.

Fransa Vize Ücreti: Fransa vizesi için ödediğiniz bedeli belgelemek adına banka dekontunu başvuru belgeleri arasında teslim etmeniz gerekmektedir.

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Kişinin çalıştığı kuruma ait bilgiler ve bu bilgileri destekleyen imzalar, belgeler başvuru evrakları arasında bulunması gerekmektedir.

Aile/Arkadaş ziyaretinde bulunacaklar için davetiye belgesi,

Çalışanlar için SGK işe giriş ve hizmet dökümü belgeleri,

Şirket sahipleri ve işverenler için vergi levhası, ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve ticaret odası kaydı gibi evrakları başvuru belgelerinde bulundurmaları gerekmektedir.

Fransa turistik vizesi için başvuracak öğrenciler için güncel tarihli öğrenci belgesi gerekmektedir.

Fransa turistik vizesi için başvuracak memurlar için kurum tarafından hazırlanmış resmi izin belgesi ve sicil kaydı belgesi gerekmektedir.

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Fransa turistik vizesi için başvuracak emekliler için emekliliği gösteren belgelerin olması gerekmektedir.

Fransa vize başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Vize başvurusu için hazırlanması gereken evraklarla ilgili net bilgi için ilgili ülkenin Konsolosluk/Büyükelçiliklerine ya da vize danışmanlık merkezlerine başvurulmalıdır.

Fransa Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Fransa’ya seyahat etmek isteyen kişilerin belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri koşuluyla ortalama 15 iş günü içerisinde vize işlemleriniz tamamlanıp vizenizi alabilirsiniz. Turistik vizeler de bu işlem 3-7 iş günü arasında gerçekleşmektedir. Ancak vize işlemlerinde yaşanabilecek eksik evrak ya da konsolosluğun yoğunluğu gibi aksilikleri göz önünde bulundurarak seyahat planınızdan yaklaşık 1 ay önce bu işlemlere başlamak gerekmektedir.

Fransa’nın Vize İstediği/İstemediği Ülkeler

Aşağıdaki ülke vatandaşları vizesiz serbest dolaşım hakkına sahiptirler.

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Arnavutluk

Andorra

Antigua ve Barbuda

Arjantin

Avustralya

Bahamalar

Barbados

Bosna-Hersek

Brezilya

Brunei

Kanada

Şili

Kolombiya

Kosta Rika

Dominika

El Salvador

Gürcistan

Grenada

Guatemala

Honduras

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Hong Kong

İsrail

Japonya

Kiribati

Makao

Kuzey Makedonya

Malezya

Marshall Adaları

Mauritius

Meksika

Mikronezya Federal Devletleri

Moldova

Monako

Karadağ

Yeni Zelanda

Nikaragua

Palau

Panama

Paraguay

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Peru

Saint Kitts ve Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler

Samoa

San Marino

Sırbistan

Seyşeller

Singapur

Solomon Adaları

Güney Kore

Tayvan

Doğu Timor

Tonga

Trinidad ve Tobago

Tuvalu

Ukrayna

Birleşik Arap Emirlikleri

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ABD

Uruguay

Vanuatu

Vatikan

Venezuela

İngiliz vatandaşları

Romanya

ÖZGÜN Schengen vizesi başvuru ücretleri 2023