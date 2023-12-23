İtalya Serie A 16. haftasında Genoa evinde Juventus’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 28’ Federico Chiesa (pen.) ve 48’ Albert Gudmundsson’dan geldi. Juventus bu sonucun ardından 37 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Genoa ise 16 puana ulaşarak 14. sırada yer aldı. Genoa - Juventus maç özetini izlemek ve İtalya Serie A güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.