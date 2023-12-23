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Kenan Yıldız’ın jeneriklik golü Juventus’a galibiyeti getirdi

İtalya Serie A 17. haftasında Juventus deplasmanda Frosinone ile karşılaştı. 18 yaşındaki Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın muhteşem bir gole imza attığı maçta Juventus rakibini 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer golü dakika 81'de Dusan Vlahovic'den geldi. Juventus bu sonuçla puanını 40’a çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Frosinone - Juventus maç özetini ve Kenan Yıldız’ın golünü izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

16:26 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:28 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Juventus, İtalya Serie A 17. haftasında deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti.
Juventus, İtalya Serie A 17. haftasında deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti.
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17. haftasında deplasmanda Frosinone’ye konuk oldu. Maçı ev sahibi Juventus 2-1'lik skorla kazandı. Goller dakika 12’ Kenan Yıldız, 51’ Jaime Baez ve 81' Dusan Vlahovic’den geldi. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın nefis golü maça damga vurdu. Frosinone - Juventus maç özetini izlemek ve İtalya Serie A güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

FROSİNONE - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ

Frosinone - Juventus maç özetini izlemek için

KENAN YILDIZ GOL İZLE

18 yaşındaki Milli futbol Kenan Yıldız maçın 12. dakikasında jeneriklik bir gole imza attı. Kenan Yıldız'ın golünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Kenan Yıldız’ın golünü izlemek için

FROSİNONE - JUVENTUS CANLI SKOR

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI



#Frosinone
#Juventus
#İtalya Serie A
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