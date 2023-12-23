Juventus, İtalya Serie A 17. haftasında deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti.
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17. haftasında deplasmanda Frosinone’ye konuk oldu. Maçı ev sahibi Juventus 2-1'lik skorla kazandı. Goller dakika 12’ Kenan Yıldız, 51’ Jaime Baez ve 81' Dusan Vlahovic’den geldi. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın nefis golü maça damga vurdu. Frosinone - Juventus maç özetini izlemek ve İtalya Serie A güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
FROSİNONE - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
FROSİNONE - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
KENAN YILDIZ GOL İZLE
KENAN YILDIZ GOL İZLE
18 yaşındaki Milli futbol Kenan Yıldız maçın 12. dakikasında jeneriklik bir gole imza attı. Kenan Yıldız'ın golünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
FROSİNONE - JUVENTUS CANLI SKOR
FROSİNONE - JUVENTUS CANLI SKOR
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A 17. HAFTA FİKSTÜRÜ
İTALYA SERİE A 17. HAFTA FİKSTÜRÜ
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
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1 saat önce