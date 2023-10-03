Chelsea, İngiltere Premier Lig 7. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaştı. Maç Chelsea’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Mudryk ve Broja’dan geldi. Fulham - Chelsea maç özeti ve İngiltere Premier Lig 7. hafta maç sonuçları haberimizde.