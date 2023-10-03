Fulham 0-2 Chelsea Maç Özeti
Chelsea, İngiltere Premier Lig 7. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaştı. Maç Chelsea’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Mudryk ve Broja’dan geldi. Fulham - Chelsea maç özeti ve İngiltere Premier Lig 7. hafta maç sonuçları haberimizde.
FULHAM - CHELSEA MAÇ ÖZETİ
FULHAM - CHELSEA MAÇ ÖZETİ
FULHAM - CHELSEA MAÇ SONUCU
FULHAM - CHELSEA MAÇ SONUCU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
İNGİLTERE PREMİER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
#Fulham
#Chelsea
#İngiltere Premier Lig
1 saat önce