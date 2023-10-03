|
Özgün

Chelsea, Fulham'ı 2-0 mağlup ederek ligde 2. galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig 7. hafta kapanış maçında Fulham evinde Chelsea’yi konuk etti. Maçı deplasmanda Chelsea 2-0’lık skorla kazandı. Goller dakika 18’ Mykhailo Mudryk ve 19’ Armando Broja’dan geldi. Chelsea ligde 2. galibiyetini alarak 8 puanla 11. sırada yer aldı. Fulham ise aynı puanla 13. sırada yer aldı. Fulham - Chelsea maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:42 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Fulham 0-2 Chelsea Maç Özeti

Fulham 0-2 Chelsea Maç Özeti

Chelsea, İngiltere Premier Lig 7. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaştı. Maç Chelsea’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Mudryk ve Broja’dan geldi. Fulham - Chelsea maç özeti ve İngiltere Premier Lig 7. hafta maç sonuçları haberimizde.

FULHAM - CHELSEA MAÇ ÖZETİ

Fulham - Chelsea maç özetini izlemek için

FULHAM - CHELSEA MAÇ SONUCU

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU

İNGİLTERE PREMİER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI





#Fulham
#Chelsea
#İngiltere Premier Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milyonlarca emekli ve memurun gözü o haberde: Enflasyon rakamları açıklandı! İşte meslek meslek memur zamlı maaşları