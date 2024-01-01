, Premier Lig 20. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaştı. 5. dakikada 1-0 öne geçen Arsenal maçtan 2-1 mağlup ayrılarak üst üste 2. yenilgisini aldı. Fulham’ın galibiyet golleri Raul Jimez ve Booby De Cordova-Reid’den geldi. Fulham - Arsenal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.