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Üst üste iki yenilgi liderlikten etti

İngiltere Premier Lig 20. haftasında Arsenal deplasmanda Fulham’a konuk oldu. Maç ev sahibi Fulham’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 5’ Bukayo Saka, 29’ Raul Jimenez ve 59’ Bobby De Cordova-Reid’den geldi. Arsenal bu sonuçla birlikte üst üste 2. yenilgisini alarak lider olduğu Premier Lig’de 40 puanla 4. sıraya düştü. Fulham ise 24 puana yükselerek 13. sırada yer aldı. Fulham - Arsenal maç özeti ve Premier Lig güncel puan durumu haberimizde.

09:34 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İngiltere Premier Lig 20. haftasında Arsenal deplasmanda Fulham’a 2-1 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig 20. haftasında Arsenal deplasmanda Fulham’a 2-1 mağlup oldu.
, Premier Lig 20. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaştı. 5. dakikada 1-0 öne geçen Arsenal maçtan 2-1 mağlup ayrılarak üst üste 2. yenilgisini aldı. Fulham’ın galibiyet golleri Raul Jimez ve Booby De Cordova-Reid’den geldi. Fulham - Arsenal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

FULHAM - ARSENAL MAÇ ÖZETİ

Fulham - Arsenal maç özetini izlemek için

FULHAM - ARSENAL MAÇ SONUCU

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU




#Fulham
#Arsenal
#İngiltere Premier Lig
28 dakika önce
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Üst üste iki yenilgi liderlikten etti