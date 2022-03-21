Alparslan Kuytul neden gündemde? Alparslan Kuytul kimdir, tutuklandı mı?

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul destekçilerinin yasa dışı gösterileri gündemde yerini aldı. Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un destekçisi olan bir grup Adana'da izinsiz gösteri düzenledi. Polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen grup taşkınlık çıkardı. Bu sırada polis ekipleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.
"YÖNTEMİMİZ BU OLMAMALIYDI"
"Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana’da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir." diyen Bakan Soylu, "Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi." ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakan Soylu ayrıca Adana Valiliği'nin gerekli soruşturmayı başlattığını bildirdi.
ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?
Alpaslan Kuytul 1965 yılında Adana’nın Karataş ilçesinde doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında Mısır’ın başkenti Kahire'de bulunan El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversite'de okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurdu.