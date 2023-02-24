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İslahiye’de 399 konutun temeli kazılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, depremzedeler için ilk etapta yapılacak 399 konutun temelinin kazılmasına başlandı.

14:56 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gaziantep'te deprem çalışmaları

Gaziantep'te deprem çalışmaları

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, depremzedeler için ilk etapta yapılacak 399 konutun temelinin kazılmasına başlandı.Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu; binlerce evin yıkılıp, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği İslahiye’de depremzedeler için ilk etapta 399 TOKİ konutu yapılacak. Değirmencik Mahallesi’nde ihalesi yapılan TOKİ kanalıyla inşa edilecek 399 konut için zemin etütleri yapıldı ve çalışmalara başlandı. 17 bloktan oluşacak olan konutların bulunduğu alanda iş makineleriyle temel kazılmasına başlandı. Bölgede hummalı çalışma yürütüldüğünü anlatan Harita Mühendisi Orhan Yaman, dün itibariyle temel kazdıklarını belirterek, “Şu anda 2 bloğumuzun temelini kazdık. Kısa süre içerisinde kalan 15 bloğumuzun da temelini kazacak ve ardından evlerin temelini atacağız. Burada yapılacak binalar bodrum, zemin dahil 5 kat olacak ve en kısa sürede tamamlanacak” dedi.



#gaziantep
#deprem
#ıslahiye
#deprem konutları
1 saat önce
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İslahiye’de 399 konutun temeli kazılıyor
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