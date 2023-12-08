Galatasaray Adana Demirspor maçını canlı takip etmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Süper Lig'in 15. haftasında heyecan dolu bir mücadele ekranlara gelecek. Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki maçın geri sayımı başladı. İki ekip arasında oynanan müsabakalarda, sarı-kırmızılılar 20 kez galip gelirken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 61 gole, Adana Demirspor ise 31 golle karşılık verdi. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda şifreli mi?