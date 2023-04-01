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Galatasaray - Adana Demirspor Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor’u ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Oynadıkları son 4 maçta 2 beraberlik ve birer galibiyeti bulunan iki takımında bu akşam hedefi mutlak galibiyet olacak. Futbolseverler Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’ın ve Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor’un nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağını merak ediyor. Galatasaray - Adana Demirspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:57 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray - Adana Demirspor Maç Kadrosu

Galatasaray - Adana Demirspor Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı başlıyor. Bu akşam NEF Stadyumu’nda Galatasaray Adana Demirspor’u ağırlayacak. Maç kadrosu ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

2 Leo Dubois

23 Kaan Ayhan

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

10 Dries Mertens

26 Milot Rashica

27 Sergio Oliveira

7 Kerem Aktürkoğlu

53 Barış Alper Yılmaz

99 Mauro Icardi

ADANA DEMİRSPOR

25 Ertaç Özbir

4 Semih Güler

22 Jonas Svensson

45 Mert Çetin

11 Babajide Akintola

17 Badou Ndiaye

20 Emre Akbaba

26 Yusuf Sarı

77 Kevin Rodrigues

90 Benjamin Stambouli

29 Cherif Ndiaye

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Spor Toto Süper Lig
#maç kadrosu
#NEF Stadyumu
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