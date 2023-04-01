Galatasaray - Adana Demirspor Maç Kadrosu
Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı başlıyor. Bu akşam NEF Stadyumu’nda Galatasaray Adana Demirspor’u ağırlayacak. Maç kadrosu ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
2 Leo Dubois
23 Kaan Ayhan
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
10 Dries Mertens
26 Milot Rashica
27 Sergio Oliveira
7 Kerem Aktürkoğlu
53 Barış Alper Yılmaz
99 Mauro Icardi
ADANA DEMİRSPOR
25 Ertaç Özbir
4 Semih Güler
22 Jonas Svensson
45 Mert Çetin
11 Babajide Akintola
17 Badou Ndiaye
20 Emre Akbaba
26 Yusuf Sarı
77 Kevin Rodrigues
90 Benjamin Stambouli
29 Cherif Ndiaye