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Lider Galatasaray Antalyaspor’u ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor’u konuk ediyor. Saat 19:00’de NEF Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Antalyaspor ile oynadığı son 13 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray hem bu seriyi devam ettirmek hem de liderlik yarışında hata yapmak istemiyor. Galatasaray - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:04 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray - Antalyaspor Maç Kadrosu

Galatasaray - Antalyaspor Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek. Lider Galatasaray bugün evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

Muslera | Dubois, Abdülkerim, Nelsson, Boey | Torreira, Oliveira, Mertens | Kerem, Barış, Icardi

ANTALYASPOR

Alperen | Güray, Ömer, Veysel, Bünyamin | Ufuk, Erdal, Nakajima | Doğukan, Ndao, Luiz Adriano

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Antalyaspor ile oynadığı son 13 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (9G 4B), rakibine en son Nisan 2016'da deplasmanda mağlup oldu (2-4).

• Galatasaray'a konuk olduğu son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (4B 7M), son beş ziyaretinde rakip fileleri havalandıramadı. Bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Galatasaray'ın 2017/18'den bu yana iç sahada karşılaşıp gol yemediği tek rakibi Antalyaspor.

• Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi olan Galatasaray (8G), dokuz maçlık süreci en son Nisan-Ağustos 2018 arasında yaşadı. Sarı-kırmızılılar bu sekiz maçın tamamında rakip filelere en az ikişer gol gönderirken (toplam 24), hiçbir karşılaşmada iki gol yemedi (toplam 4).

• İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan (1M) ve tek mağlubiyetini son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'den alan Antalyaspor (0-2), bu şehirde Aralık 2019'dan bu yana üst üste iki maç kaybetmiyor. Kırmızı-beyazlılar o iki maçlık sürecin ilk ayağında İstanbul Başakşehir'e 2-0 kaybedip, daha sonra çıktıkları Galatasaray deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönmüştü.

• Okan Buruk (%75; 6/8) bu karşılaşmayı kazanırsa, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında 5+ iç saha maçına çıkan yerli teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Hamza Hamzaoğlu'yu (%76.5; 13/17) geride bırakarak zirveye yerleşecek.

• Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte en fazla maçta skor avantajı yakalayan takım olan Galatasaray (14), bu karşılaşmalarda rakiplerine sadece 2 puan verdi (13G 1B).

• Galatasaray'ın Süper Lig'de Antalyaspor'a attığı son dört golün üçünde Kerem Aktürkoğlu'nun doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).

• Bafetimbi Gomis'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Antalyaspor (4; Karabükspor ile

birlikte).

• Bu sezon ilk Süper Lig golünü son maçta Giresunspor filelerine gönderen Luiz Adriano, bu golü çektiği toplam 17 şutta bulabildi.

• Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in Süper Lig'de Kayserispor ile birlikte mağlup edemeden en fazla

karşılaştığı iki rakibinden biri Galatasaray (1B 2M)




#Galatasaray
#Antalyaspor
#maç kadrosu
#muhtemel 11
#Spor Toto Süper Lig
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Lider Galatasaray Antalyaspor’u ağırlıyor
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