Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek. Lider Galatasaray bugün evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

Muslera | Dubois, Abdülkerim, Nelsson, Boey | Torreira, Oliveira, Mertens | Kerem, Barış, Icardi

ANTALYASPOR

Alperen | Güray, Ömer, Veysel, Bünyamin | Ufuk, Erdal, Nakajima | Doğukan, Ndao, Luiz Adriano

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Antalyaspor ile oynadığı son 13 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (9G 4B), rakibine en son Nisan 2016'da deplasmanda mağlup oldu (2-4).

• Galatasaray'a konuk olduğu son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (4B 7M), son beş ziyaretinde rakip fileleri havalandıramadı. Bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Galatasaray'ın 2017/18'den bu yana iç sahada karşılaşıp gol yemediği tek rakibi Antalyaspor.

• Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi olan Galatasaray (8G), dokuz maçlık süreci en son Nisan-Ağustos 2018 arasında yaşadı. Sarı-kırmızılılar bu sekiz maçın tamamında rakip filelere en az ikişer gol gönderirken (toplam 24), hiçbir karşılaşmada iki gol yemedi (toplam 4).

• İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan (1M) ve tek mağlubiyetini son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'den alan Antalyaspor (0-2), bu şehirde Aralık 2019'dan bu yana üst üste iki maç kaybetmiyor. Kırmızı-beyazlılar o iki maçlık sürecin ilk ayağında İstanbul Başakşehir'e 2-0 kaybedip, daha sonra çıktıkları Galatasaray deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönmüştü.

• Okan Buruk (%75; 6/8) bu karşılaşmayı kazanırsa, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında 5+ iç saha maçına çıkan yerli teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Hamza Hamzaoğlu'yu (%76.5; 13/17) geride bırakarak zirveye yerleşecek.

• Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte en fazla maçta skor avantajı yakalayan takım olan Galatasaray (14), bu karşılaşmalarda rakiplerine sadece 2 puan verdi (13G 1B).

• Galatasaray'ın Süper Lig'de Antalyaspor'a attığı son dört golün üçünde Kerem Aktürkoğlu'nun doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).

• Bafetimbi Gomis'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Antalyaspor (4; Karabükspor ile

birlikte).

• Bu sezon ilk Süper Lig golünü son maçta Giresunspor filelerine gönderen Luiz Adriano, bu golü çektiği toplam 17 şutta bulabildi.

• Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in Süper Lig'de Kayserispor ile birlikte mağlup edemeden en fazla

karşılaştığı iki rakibinden biri Galatasaray (1B 2M)











