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GALATASARAY 1-2 BARCELONA Maç Özeti Golleri İzle: Marcao'nun Golü!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona takımı ile temsilcimiz Galatasaray'ın kıyasıya mücadelesi sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray'da ilk gol Marco'dan geldi. Exxen'de yayınlanan Galatasaray Barcelona maçının skoru ve maçın özeti merak ediliyor. Temsilcimiz maçın başında köşe vuruşu üstünlüğü elde etti. Mücadele Barcelona'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Takımımız Avrupa Ligi’ne veda ederken, çeyrek finale kalan taraf Barcelona oldu. İşte Galatasaray Bacelona maçı özeti, golleri ve diğer tüm detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GS Barcelona maçı Özet: Maç kaç kaç bitti, Golleri İzle!
galatasaray barcelona

Galatasaray Barcelona maçı saat 20:45'te NEF stadyumunda başladı. Sarı Kırmızılılar İspanyalı takımla zorlu mücadele verdi. Karşılaşma Barcelona'nın üstünlüğü ile bitti. Temsilcimiz Galatasaray'da Marcao'nun golü sosyal medyada gündem oldu. İşte Galatasaray Barcelona maçı özeti, golleri ve maçtan dakikalar...

GALATASARAY BARCELONA: 1-2

Avrupa Ligi rövanş maçında Barcelona'ya attığı gol sonrası yaşadı sevinçte korner bayrağını kıran Marcao ile hakem Orsato arasındaki diyalog dikkat çekti.

KAFA VURUŞUYLA 1-0

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Marcao korner bayrağını kırdı.

Nef Stadı'nda oynanan maçın 28. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Marcao, Barçalı futbolcuların arasından harika bir kafa vuruşuyla sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

KORNER BAYRAĞI KIRILDI

Golün ardından büyük sevinç yaşayan Brezilyalı savunmacı, korner bayrağına tekme attı.

Marcao'nun tekmesiyle korner bayrağı kırılırken yenisi gelene kadar maç başlamadı.

Bu sırada korner bayrağını tamir etmeye çalışan Marcao'ya, İtalyan hakem Daniele Orsato sarı kart gösterdi.

Sarı kartın ardından Daniele Orsato ile kısa süreli bir konuşma gerçekleştiren Marcao'nun o anları dikkat çekti.

Korner bayrağının değişmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.





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