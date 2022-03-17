GALATASARAY 1-2 BARCELONA Maç Özeti Golleri İzle: Marcao'nun Golü! UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona takımı ile temsilcimiz Galatasaray'ın kıyasıya mücadelesi sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray'da ilk gol Marco'dan geldi. Exxen'de yayınlanan Galatasaray Barcelona maçının skoru ve maçın özeti merak ediliyor. Temsilcimiz maçın başında köşe vuruşu üstünlüğü elde etti. Mücadele Barcelona'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Takımımız Avrupa Ligi’ne veda ederken, çeyrek finale kalan taraf Barcelona oldu. İşte Galatasaray Bacelona maçı özeti, golleri ve diğer tüm detaylar...

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