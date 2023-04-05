Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, maç saat kaçta?

Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak.

Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali Galatasaray-Başakşehir mücadelesi A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GS-Başakşehir maç kadrosu

Galatasaray - Başakşehir çeyrek final maçı muhtemel 11

Galatasaray

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi

Başakşehir

Muhammed, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo

Galatasaray, çeyrek finale nasıl yükseldi?

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Başakşehir ZTK çeyrek finale nasıl geldi?

Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig güncel puan durumu







