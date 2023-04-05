Galatasaray-Başakşehir ZTK çeyrek final maçı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, maç saat kaçta?
Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak.
Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali Galatasaray-Başakşehir mücadelesi A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Galatasaray - Başakşehir çeyrek final maçı muhtemel 11
- Muslera,
- Boey,
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- Abdülkerim,
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- Rashica,
- Kerem,
- Mertens,
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- Ömer,
- Duarte,
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- Lima,
- Mahmut,
- Szysz,
- Aleksic,
- Berkay,
- Serdar,
- Figueiredo
Galatasaray, çeyrek finale nasıl yükseldi?
Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Başakşehir ZTK çeyrek finale nasıl geldi?
Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.