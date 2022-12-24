Galatasaray’ın maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig 15. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Uzun süre ara verilen ligler dün akşam oynanan Antalyaspor - Ankaragücü ve Ümraniyespor - Başakşehir maçı ile başlamış oldu. Sarı kırmızılıların bu hafta ligde kiminle oynayacağı ve maçın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki Galatasaray’ın maçı ne zaman? Bu hafta kimle oynuyor? Maçın hakemi kim? İşte detaylar.

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