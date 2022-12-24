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Galatasaray’ın maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig 15. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Uzun süre ara verilen ligler dün akşam oynanan Antalyaspor - Ankaragücü ve Ümraniyespor - Başakşehir maçı ile başlamış oldu. Sarı kırmızılıların bu hafta ligde kiminle oynayacağı ve maçın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki Galatasaray’ın maçı ne zaman? Bu hafta kimle oynuyor? Maçın hakemi kim? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray bu hafta kimle oynuyor?
Galatasaray

Spor Toto Süper Lig 15. haftasında futbolseverler önemli maçlara konuk olacak. 27 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray ligde 15. haftaya 3 puanla başlayarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek. Maç Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ HAKEMİ KİM?

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.

GALATASARAY’DA SAKAT VE CEZALI FUTBOLCULAR KİMLER?

Galatasaray'da sakat ve cezalı olan 3 futbolcu, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.

45. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Galatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 29, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 100 golüne, İstanbulspor 40 golle yanıt verebildi.

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