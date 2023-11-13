Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek. Dört takımın yer aldığı grupta ilk iki maçını kaybeden Galatasaray Ekmas, son sırada bulunuyor. Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Benfica ise averajla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray Ekmas - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
GALATASARAY EKMAS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Ekmas - Benfica maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 14 KasımSalı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TİVİBU SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
FİBA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
İLK İKİ MAÇTA GALİBİYET ÇIKMADI
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği PAOK’a 88-77 mağlup oldu.
İkinci maçta ise İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımına uzatmada 99-96 yenilen sarı-kırmızılılar 2’de sıfır yaptı.