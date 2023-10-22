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Spor

Derbi Fenerbahçe Beko'nun

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 74-62 yendi.

22:52 . 22/10/2023 Pazar
AA
Sinan Erdem'de gülen taraf Fenerbahçe Beko.

Sinan Erdem'de gülen taraf Fenerbahçe Beko.

C'nin 4. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 74-62 yendi.


Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde 3. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Ekmas ise 2. kez mağlup oldu.


Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Ekmas, Sadık Emir Kabaca ve Buğrahan Tuncer ile skor bulurken, Fenerbahçe Beko rakibine Motley, Guduric ve Sertaç Şanlı ile karşılık vererek ilk periyodu 22-18 önde bitirdi.


İki takımın da savunma güvenliği ön planda tuttuğu ikinci periyotta Galatasaray Ekmas, Sadık Emir Kabaca ve Göksenin Köksal ile etkili olurken, Fenerbahçe Beko da Hayes-Davis ve Sertaç Şanlı ile sayı üretti ve devre arasına sarı-lacivertliler 38-35 önde girdi.


Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray Ekmas, Buğrahan Tuncer'in kaydettiği basketlerle 24. dakikada 44-43 öne geçti. Daha sonra yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve çok top kaybı yapan sarı-kırmızılı takım karşısında organize hücumlarla sayı bulan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği de 56-50 üstün kapattı.


Sert savunmasıyla son periyodun ilk bölümünde Galatasaray Ekmas'a sayı şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, Madar ve Biberovic'in basketleriyle 34. dakikada farkı 13 sayıya (50-63) çıkardı. Kalan sürede de etkili mücadelesini sürdüren sarı-lacivertli takım, müsabakadan 74-62 galip ayrıldı.


Zvezdan Mitrovic görev yapamadı

Galatasaray Ekmas'ın başantrenörü Zvezdan Mitrovic, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamadı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Karadağlı başantrenöre vertigo teşhisi konulduğu bildirildi.


Galatasaray Ekmas, derbi maça yardımcı antrenör Nikola Birac yönetiminde çıktı.


Taraftarlardan Filistin'e destek

Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek verdi.


Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratları yaptı.


Bu arada tribünlerde üzerinde "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "İnsanlık vicdanını Kudüs'te yitirdi" yazılarının bulunduğu pankartlar açıldı.




#Basketbol Süper Ligi
#Fenerbahçe Beko
#Galatasaray Ekmas
#derbi
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