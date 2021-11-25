Galatasaray Marsilya Maçı Skoru: 4-2

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Galatasaray sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Marsilya maçının ayrıntıları, maçın skoru merak ediliyor.

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI KAÇ KAÇ?

GALATASARAY- MARSİLYA: 4-2

Ve maçın hakemi doksan dakikayı bitiren düdüğü çaldı. 4-2

90'

+7

Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Marcao tekrar oyunda.

90'

+7

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

90'

+7

Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Marcao (Galatasaray).

90'

+6

Sarı kart gören oyuncu Gerson

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90'

+6

Galatasaray Marsilya yarı sahasında faul kazanıyor.

90'

+5

Tobias Stieler taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Galatasaray.

90'

+4

Maçın hakemi, sarı kartını Olimpiu Vasile Morutan için kullandı.

90'

+3

Hakem serbest atışa karar veriyor. Marsilya atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

90'

+3

Oyuncu değişikliği! Galatasaray takımında giren oyuncu Bartuğ Elmaz, çıkan oyuncu Berkan Kutlu.

90'

+3

Oyuncu değişikliği! Nef Stadium stadında oynanan maçta Galatasaray oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Mostafa Mohamed, sahayı terk eden oyuncu Mbaye Diagne.

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90'

+2

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman Takımı ofsayta takılıyor.

90'

+2

Maçın hakemi Tobias Stieler Nef Stadium Stadı'nda en az 6 dakikalık uzatmayı işaret ediyor.

90'

+2

Galatasaray hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Ryan Babel. Top savunmadan dönüyor.

90'

+1

Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Ev sahibi takım atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.

90'

Ev sahibi takım atağı ofsayt ile kesiliyor.

89'

Sarı kart! Arek Milik az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

89'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

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89'

Tobias Stieler taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Marsilya.

88'

Top auta çıkıyor. Galatasaray oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

88'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Marsilya takımında şutu çeken oyuncu Pol Lirola.

86'

Marsilya takımı Matteo Guendouzi ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

85'

4:2

Gol! 4-2. Yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen ve farkı azaltan isim Marsilya takımından Arek Milik. Durum şimdi 4-2.

83'

Marcao asisti yapan oyuncu.

83'

4:1

Gol! Galatasaray golü bulan taraf. Skor şimdi 4-1.

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82'

Fatih Terim sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu . Yerine sahaya giren oyuncu Ryan Babel.

82'

Galatasaray takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Sofiane Feghouli, giren oyuncu Christian Luyindama.

82'

Az önce bir sakatlık yaşayan Muhammed Kerem Aktürkoğlu tekrar sahadaki yerini alıyor.

82'

Tobias Stieler Galatasaray lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

80'

Galatasaray takımında sakatlık geçiren oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Sağlık görevlileri sahada.

80'

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Serbest vuruş! Tobias Stieler Galatasaray yarı alanında hücumda olan Marsilya lehine faul çalıyor.

79'

Galatasaray kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

78'

Taç. Kullanacak takım Marsilya. Galatasaray yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

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77'

Frikik! Nef Stadium Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Galatasaray.

75'

Hakem Tobias Stieler Galatasaray hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

74'

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Ofsayt! Tobias Stieler Marsilya aleyhine ofsayt kararı veriyor.

74'

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Galatasaray kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

72'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galatasaray atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

72'

Ofsayt! Galatasaray atağı, hakem Tobias Stieler tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

71'

Nef Stadium Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

70'

Galatasaray oyuncusu Mbaye Diagne şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

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69'

3:1

Gol! Nef Stadium stadyumunda oynanan maçta Arek Milik farkı azaltan golü attı.

69'

Nef Stadium stadında oynanan maçta, Arek Milik penaltı vuruşundan yararlanamadı.

67'

Nef Stadium stadında, Marsilya takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

67'

Penaltı! Hakem Tobias Stieler beyaz noktayı gösterdi. Nef Stadium Stadı'nda penaltı atışını kullanacak takım Marsilya.

64'

Goldeki asistin sahibi Muhammed Kerem Aktürkoğlu.

64'

3:0

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Gol! Galatasaray farkı açıyor. Nef Stadium stadında golü atan oyuncu Sofiane Feghouli. 3-0.

63'

Galatasaray kendi yarı sahasında taç kullanacak.

63'

Galatasaray kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

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62'

Galatasaray takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

61'

Marsilya takımında sarı kart gören oyuncu Matteo Guendouzi.

61'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

61'

Galatasaray rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

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60'

Hakem Tobias Stieler düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

59'

Tobias Stieler Galatasaray lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

59'

Deplasman Takımı Galatasaray ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Marsilya.

58'

Tobias Stieler Galatasaray yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Marsilya atışı kullanacak taraf.

58'

Taç. Kullanacak takım Marsilya. Galatasaray yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

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57'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

56'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Marsilya atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

56'

Marsilya kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galatasaray.

56'

Pape Alassane Gueye sakatlandı ve sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Konrad de la Fuente.

56'

Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng tekrar sahada.

55'

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Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

53'

Frikik! Nef Stadium Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Marsilya.

53'

Maçın hakemi, sarı kartını Luan Peres için kullandı.

51'

Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Galatasaray.

51'

Alexandru Cicaldau hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.

51'

Galatasaray takımında, Olimpiu Vasile Morutan sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Alexandru Cicaldau.

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50'

Nef Stadium Stadı'ında oyun durdu. Alexandru Cicaldau geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

50'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

49'

Taç Galatasaray takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

48'

Marsilya kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

48'

Galatasaray kendi yarı sahasında taç kullanacak.

47'

Aut atışını kullanacak takımGalatasaray.

47'

Marsilya takımı golü bulabilirdi ama Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

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47'

Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Ev sahibi takım atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.

Az sonra maçın ikinci yarısı hakemin başlama düdüğü ile başlayacak.

Maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45'

+4

Galatasaray kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Marsilya.

45'

+4

Nef Stadium stadında, Marsilya takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

45'

+2

Taç Marsilya takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

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45'

+1

Sarı kart! Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

45'

+1

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

45'

+1

4.Hakem 4 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.

44'

Galatasaray rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

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44'

Mbaye Diagne şutunu çekiyor ancak isabet yok.

43'

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Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

42'

Marsilya için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng.

42'

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng çektiği şut üst direkten dönüyor. Marsilya takımı çok önemli bir gol fırsatından yararlanamadı.

40'

Hakem Tobias Stieler düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

39'

Maçın hakemi Tobias Stieler, Marsilya takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

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37'

Sarı kart! Pape Alassane Gueye sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

36'

Sarı kart gören oyuncu Alexandru Cicaldau

35'

Serbest vuruş! Tobias Stieler Galatasaray yarı alanında hücumda olan Marsilya lehine faul çalıyor.

35'

Tobias Stieler Marsilya lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

33'

Tobias Stieler taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Marsilya.

33'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Galatasaray.

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32'

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.

30'

2:0

Gol! Galatasaray için şanslı bir an. Duje Caleta-Car topu kendi kalesine gönderdi ve durum şimdi 2-0.

30'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Galatasaray.

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30'

Ev sahibi takım Marsilya ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Galatasaray.

29'

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Marsilya savunması Galatasaray takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Muhammed Kerem Aktürkoğlu.

29'

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Nef Stadium stadında, Alexandru Cicaldau sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

28'

Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Patrick Van Aanholt.

27'

Marsilya savunması Sofiane Feghouli tarafından çekilen şutu engelliyor. Nef Stadium Stadı'nda skorda değişiklik yok.

26'

Sofiane Feghouli çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

26'

Taç Marsilya takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

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25'

Marsilya rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

25'

Tobias Stieler taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Galatasaray.

25'

Top auta çıkıyor. Marsilya oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

24'

Galatasaray rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

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24'

Marsilya hücumunda kafa vuruşu ile golü arayan oyuncu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng. Top kaleyi tutuyor ancak golle sonuçlanmıyor.

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23'

Hakem Tobias Stieler Marsilya hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

22'

Taç. Kullanacak takım Galatasaray. Marsilya yarı sahasında gol için yüklenen Ev sahibi takım taç atışını kullanacak.

21'

Galatasaray kendi yarı sahasında taç kullanacak.

21'

Tobias Stieler Galatasaray yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Marsilya atışı kullanacak taraf.

20'

Marsilya rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışı kullanacak.

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20'

Marsilya direğe takılıyor. Şutun sahibi Luan Peres. Nef Stadium Stadı'nda gole yaklaşan takım Marsilya.

20'

Marsilya takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Pol Lirola.

20'

Marsilya takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Nef Stadium Stadı'ndaki şutun sahibi Matteo Guendouzi.

19'

Deplasman Takımı Galatasaray ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Marsilya.

17'

Galatasaray kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

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17'

Nef Stadium Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

15'

Ofsayt! Nef Stadium stadında ofsayta düşen taraf Galatasaray takımı oldu.

15'

Nef Stadium Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Marsilya.

14'

Tobias Stieler Galatasaray için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Marsilya yarı sahasına yerleşmiş durumda.

12'

Gol pasını veren isim Sofiane Feghouli.

12'

1:0

Gol! Galatasaray Alexandru Cicaldau ile 1-0 öne geçti.

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11'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

11'

Galatasaray hücumunda top üst direkten dönüyor. Şutu çeken oyuncu Mbaye Diagne.

11'

Galatasaray takımında Mbaye Diagne kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

10'

Deplasman Takımı rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Marsilya.

8'

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Tobias Stieler Marsilya yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Galatasaray atışı kullanacak taraf.

8'

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Tobias Stieler autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

7'

Galatasaray kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

7'

Alexandru Cicaldau tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.

7'

Taç. Kullanacak takım Marsilya. Galatasaray yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

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6'

Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Alexandru Cicaldau sakatlık geçiren isim.

5'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

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5'

Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

3'

Nef Stadium Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Marsilya.

2'

Marsilya Galatasaray yarı sahasında faul kazanıyor.

1'

Rakip yarı sahada gol arayan Marsilya şimdi taç atışı kullanacak.

İstanbul şehrinde oynanacak maçın takım kadroları belli oldu.

1'

Galatasaray, Nef Stadium stadındaki karşılaşmaya başlayan taraf oldu.

Marsilya son 7 maçta yenilmedi.