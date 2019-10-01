Galatasaray-PSG maçı hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 22.00'de Fransa temsilcisi PSG ile karşılaşacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynayacağı Paris Saint Germain maçının hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor.

Galatasaray, Avrupa'da 281. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 281. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 280 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. Hafta mücadelesinde Galatasaray, PSG'yi konuk edecek. 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, Beinsport 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, N'zonzi, Seri, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao.

PSG: Navas, Silva, Kimpembe, Meunier, Bernat, Marquinhos, Verratti, Gueye, Mbappe, Di Maria, İcardi.

Galatasaray, Terim yönetiminde 74. Avrupa maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 74. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 73 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.

Galatasaray, Avrupa'da galibiyete hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında Paris Saint Germain'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemlerde adeta galibiyeti unuttu.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 27 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, o sezon galibiyet sevinci yaşayamazken, grubu 5 yenilgi ve bir beraberlikle noktaladı.

Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maçta galibiyet yaşayamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığına son verdi.

Benfica maçı sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, sonraki 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek noktalayan sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından yine kötü sonuçlara imza attı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 27 maçında iki kez kazanırken, 16 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa kupalarında son 27 maç

Avrupa'da son 8 maçta kazanamayan Galatasaray'ın, bu kulvarda oynadığı son 27 müsabaka ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Tur Rakip

Sonuç (GS-Rakip)

2013-14 Şampiyonlar Ligi Son 16 Chelsea 1 - 1

Son 16 Chelsea 0 - 2 (D)

2014-15 Şampiyonlar Ligi Grup Anderlecht 1 - 1

Grup Arsenal 1 - 4 (D)

Grup Borussia Dortmund 0 - 4

Grup Borussia Dortmund 1 - 4 (D)

Grup Anderlecht 0 - 2 (D)

Grup Arsenal 1 - 4

2015-16 Şampiyonlar Ligi Grup Atletico Madrid 0 - 2

Grup Astana 2 - 2 (D)

Grup

Benfica 2 - 1

Grup Benfica 1 - 2 (D)

Grup Atletico Madrid 0 - 2 (D)

Grup Astana 1 - 1

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Lazio 1 - 1

Son 32 Lazio 1 - 3 (D)

2016-17 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Östersunds 0 - 2 (D)

2. Ön Eleme Östersunds 1 - 1

2018-19 Şampiyonlar Ligi Grup Lokomotiv Moskova 3 - 0

Grup Porto 0 - 1 (D)

Grup Schalke 0 - 0

Grup Schalke 0 - 2 (D)

Grup Lokomotiv Moskova 0 - 2 (D)

Grup Porto 2 - 3

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Benfica 1 - 2

Son 32 Benfica 0 - 0 (D)

2019-2020 Şampiyonlar Ligi Grup Club Brugge 0-0 (D)

Fatih Terim: Keyfini çıkarmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın keyfini çıkarmak istediklerini söyledi.

Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılı oyuncu Younes Belhanda ile düzenlediği basın toplatısında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorilerden birini yarın konuk edeceklerine dikkati çekerek, "Çok yüksek ekonomisi olan bir takımla oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonu. Beğendiğim bir teknik direktörleri var. Çok değerli oyuncuları var. PSG son yılların atak yapan kulübü. Hepimiz saygıyla izliyoruz. Rakibimize sonsuz saygı duyuyoruz, bizim de niyetimiz saygı görmek." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı olmadıklarını hatırlatan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip takımlarla oynadık. Favori olduklarını inkar etmedik. 'Neymar yok vah vah. Cavani de sakatlanmış, çok kötü.' Bunun avantaj olduğuna Galatasaraylılar kanmasın. Rica ediyorum. Bunlar nasıl yenemediğimizin ön hazırlığıdır. Avrupa'nın en önemli, alternatifi çok olan, çok büyük oyunculardan kurulu takımlarından birine karşı oynayacağız. Bu işin keyfini çıkaracağız. Yarın Galatasaray seyircisi takımını PSG karşısında izleyecek. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığına göre, sahada biz de bu sürprizi yapmaya, iyi netice almaya gayret göstereceğiz. Sonuç ne olursa olsun burada olmanın gururunu yaşayacağız. Elimizden gelen mücadelenin fazlasını ortaya koyacağımızdan herkes emin olsun. Yarın takımımın iyi reaksiyon göstereceğini düşünüyorum."

Fenerbahçe derbisinden üç gün sonra güçlü bir takımla oynamanın kolay olmadığını kaydeden Terim, "Bazı oyuncularımızın sakat olması, bazılarının hazır olmaması bahanesine sığınmadan oynayacağız. Ne kadar iyi hazırlanabilirsek o kadar iyi hazırlandık." diye konuştu.