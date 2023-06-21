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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu: 2. eleme turunda ilk maçlar ne zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçları ne zaman? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç programı.

13:28 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi 2. tur maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi 2. tur maç tarihleri

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, organizasyona 2. ön eleme turundan dahil olacak. Cimbom'un rakibinin belli olacağı kura çekimi gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray'ın rakibi kim?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga'nın (Makedonya) galibi ile eşleşti. Cimbom ilk maçını deplasmanda rövanşı ise iç sahada oynayacak. Peki Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar ne zaman oynanacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

  1. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
  2. Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları 25 – 26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1 – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
  3. Galatasaray eğer ikinci turu geçerse 3. tura kalıyor. Üçüncü tur kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek. Çekilecek kurada Galatasaray'ın elemeyi geçecekse rakibi de belli olacak.
  4. Üçüncü turu geçtiği takdirde Galatasaray 22/23 – 29/30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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#Zalgiris Vilnius
#Struga
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