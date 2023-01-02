Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı- kırmızılı ekip Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, topla ısınmayla başlayan ve geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Peki Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim? Sakat oyuncular kimler? İşte soruların cevapları.

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