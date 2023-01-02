Özgün Galatasarayın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
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Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı- kırmızılı ekip Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, topla ısınmayla başlayan ve geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Peki Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim? Sakat oyuncular kimler? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 20:00’de başlayacak.

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ?

NEF Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Yardımcıları Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara olacak.

GALATASARAY’DA SAKAT OYUNCULAR KİMLER?

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, topla ısınmayla başlayan ve geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ısınma hareketlerinin bir bölümünde takımla çalıştı.

Icardi, daha sonra kendisine özel hazırlanan program dahilinde sahada ve salonda çalıştı.

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