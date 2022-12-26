Galatasaray’ın maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor - Galatasaray maçı 29 Aralık Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak.
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Sivasspor-Galatasaray maçında hakem Erkan Özdamar görev yapacak.
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