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Galatasaray’ın maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de 16. hafta heyecanı hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Galatasaray bu hafta zorlu Sivasspor deplasmanında olacak. Sarı kırmızı ekip haftasonu İstanbulspor 2-1 mağlup etmiş liderliği Fenerbahçe’den devralmıştı. Sivasspor deplasmanında da hedef mutlak 3 puan. Peki Galatasaray’ın maçı ne zaman? Maçın hakemi kim olacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray’ın maçı ne zaman?
Galatasaray 16. hafta

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor - Galatasaray maçı 29 Aralık Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak.

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Sivasspor-Galatasaray maçında hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
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