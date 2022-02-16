UEFA Avrupa Ligi Eşleşmeler: Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise henüz belli olmadı. Peki, Galatasayay Avrupa Ligi maçı hangi gün oynayacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar...

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