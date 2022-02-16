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UEFA Avrupa Ligi Eşleşmeler: Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı rakibi belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise henüz belli olmadı. Peki, Galatasayay Avrupa Ligi maçı hangi gün oynayacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçında hangi takımla, ne zaman oynayacak?
galatasaray

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin play-off turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak. 24 Şubat tarihinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrası son 16 turuna yükselecek 8 takım belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurası 25 Şubat Cuma günü yapılacak. Play-off turunu geçen 8 takımla grup aşamasını liderlikle tamamlayan 8 takım eşleştirilecek.

GRUP AŞAMASINI LİDERLİKLE TAMAMLAYAN TAKIMLARI HANGİLERİ?

* GALATASARAY

* Kızılyıldız

* Eintracht Frankfurt

* Bayer Leverkusen

* Olympique Lyon

* AS Monaco

* Spartak Moskova

* West Ham United

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ MAÇ SAATLERİ

20.45 Barcelona - Napoli

20.45 Zenit - Real Betis

20.45 B.Dortmund - Rangers

20.45 Sheriff - Sporting Braga

23.00 Sevilla - Dinamo Zagreb

23.00 RB Leipzig - Real Sociedad

23.00 Atalanta - Olympiakos

23.00 Porto - Lazio
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