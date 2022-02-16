UEFA Avrupa Ligi Eşleşmeler: Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı rakibi belli oldu mu?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin play-off turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak. 24 Şubat tarihinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrası son 16 turuna yükselecek 8 takım belli olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurası 25 Şubat Cuma günü yapılacak. Play-off turunu geçen 8 takımla grup aşamasını liderlikle tamamlayan 8 takım eşleştirilecek.
GRUP AŞAMASINI LİDERLİKLE TAMAMLAYAN TAKIMLARI HANGİLERİ?
* GALATASARAY
* Kızılyıldız
* Eintracht Frankfurt
* Bayer Leverkusen
* Olympique Lyon
* AS Monaco
* Spartak Moskova
* West Ham United
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ MAÇ SAATLERİ
20.45 Barcelona - Napoli
20.45 Zenit - Real Betis
20.45 B.Dortmund - Rangers
20.45 Sheriff - Sporting Braga
23.00 Sevilla - Dinamo Zagreb
23.00 RB Leipzig - Real Sociedad
23.00 Atalanta - Olympiakos
23.00 Porto - Lazio