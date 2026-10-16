Deprem riskine karşı kritik çözüm: Binaları hafifletip maliyeti yüzde 30 düşüren sistem

Dünyanın çeşitli ülkelerinde alçı sektöründe üretim yapan ve teknoloji desteği sağlayan 500'den fazla katılımcının yer aldığı 24. Küresel Alçı Konferansı (Global Gypsum Conference) gerçekleştirildi.





Konferansta alçı ve sıva pazarı trendleri, alçı ve duvar paneli imalatında kullanılan son teknolojiyle ilgili araştırmalar, standart duvar panellerinin ötesinde enerji verimliliği, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre gibi konuların yanı sıra alçı levhaların inşaatlarda ne tür avantajlar sağladığı ele alındı.





Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, bu yılki konferansın doğu ile batının, kuzey ile güneyin kesişme noktası İstanbul'da düzenlenmesinin önemli olduğunu ve bu zamana kadar yapılanlar arasında en yüksek katılımlı organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.