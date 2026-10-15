"KİLOSUNUN FİYATI 70 İLE 100 LİRA ARASINDA"





Meyvenin ekonomik getirisinin diğer tarım ürünlerine göre daha yüksek olduğunu ifade eden Ulu, "Gilaburunun ekonomisi iyi. Elmadan, armuttan daha güzel bir getirisi var. Kilosunun fiyatı ise 70 ile 100 lira arasında satılıyor. Genelde bizden fabrikalar ve işleyiciler alıyor. Burada günlük topladığımızı fabrikaya götürüyorlar. Onlar da bizim yaptığımız gibi turşu koyup, temizleyip, suya koyup sıkıp içiyorlar. İmece usulüyle ve herkesin birbirine yardım etmesiyle bu işin içinden çıkıyoruz. Yiyemeyenler de acısını kırmak için içine biraz şeker atabiliyor" diye konuştu.