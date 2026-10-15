'60-70 yıllık Beykozluyuz böyle bir şey görmedim': Evini hem su hem çamur bastı

'YARDIM TALEP EDİYORUM'





Ev sahibi Gülin Kızıltan "Evimiz çamur içinde. 60-70 yıllık Beykozluyuz. Bir ay önce de aynı şekilde çok yağmur yağdı. İSKİ’yi çağırdık, ilgileneceğini söyledi. Bahçenin dışındaki rögarlardan evimizin içini geöen sefer su basmıştı. Şu anki hali berbat. Böyle birşey görmedim ben ilgilenen yok. İSKİ dün geldi, "Yardımcı olacağız" dedi. Ne gelen var ne giden. Evimiz berbat halde. Yardım talep ediyorum"" diye konuştu.