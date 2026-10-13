Bursa’da toplu konut sakinlerinden eylem: Site yönetimiyle vatandaşlar birbirine girdi

"Avukatına selam söyle"





Tartışmalar devam ederken bir başka vatandaş da daha önce talep ettiği gider belgelerinin kendisine gönderilmediğini öne sürdü. Site yönetimi yetkilisine seslenen vatandaş, "Ben sizi avukata vereceğim. Avukatım bu giderlerin dokümanını istiyor. Onları ben sizden istedim ama siz bana atmadınız" ifadelerini kullandı. Vatandaşın sözlerine karşılık site yönetimi yetkilisinin, "Avukatına selam söyle, bizi mahkemeye versin. Ben mahkemeye dokümanları sunarım" diyerek cevap vermesi dikkat çekti. Bu ifadelerin ardından taraflar arasındaki sözlü tartışma daha da hararetlendi.