Ekonomik sabotaja izin vermeyiz
Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Ekim 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Eğitim ve sağlığa 8.3 trilyon lira
2027 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin ayrıntıları belli oldu. 27 trilyon 276 milyar lira gider, 23 trilyon 408 milyar lira gelir öngörülen bütçede eğitim ve sağlığa 8,3 trilyon lira ayrıldı. Faiz ödemeleri için ayrılan tutar 3 trilyon 975 milyar lira oldu. Bu rakam, toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 14,6'sına karşılık geliyor.
Ekonomik sabotaja izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olağan tasfiyeye alınan fonlarda ödemelerin başladığını ve sorunsuz sürdüğünü belirterek olağanüstü tasfiyelerde kanun teklifinin yasalaşmasının ardından ara ödemelerin başlayacağını söyledi.
Avrupa'da kanat sesleri
Beşiktaş, Teknik Direktör Vincenzo İtaliano ile bambaşka bir görüntü sergiliyor. Avrupa’da çıktığı 8 maçta 7 galibiyet alan siyah-beyazlılar, hedef büyüterek ilk 8’e kalma planları yapıyor. Motivasyonu ile dikkat çeken İtalyan teknik adam, “Avrupa’da iyi iş çıkartacağımızın sözünü veriyorum” diyerek iddiasını ortaya koyuyor.