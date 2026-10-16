Garanti süresi biten eşyalar için Yargıtay'dan emsal karar

Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Aslında tüketicilerin kafasındaki yanlış bir algıyı da yıkan bir karar çünkü tüketiciler, genellikle garanti süresi bittiğinde bütün haklarının sona erdiğini düşünüyor. Garanti süresi bittiğinde ürün arızalandığında ve tamir edilemediğinde de çoğu zaman ürünü bir kenara atmak ve yenisini almak zorunda kalıyor. Halbuki garanti süresi bitse bile tüketicilerin hakları, ürünün kullanım ömrü boyunca devam eder. Her ürünün kullanım ömrü farklı olabiliyor.





Tüketiciler, ürünün kullanım ömrü boyunca gerekli yedek parçaya ulaşma ve arızalanması durumunda ücret karşılığında tamir hizmeti alma haklarına sahip. İmalatçı ve ithalatçılar da bu süre boyunca servis hizmeti sunmak ve gerekli yedek parçaları bulundurmakla yükümlü"