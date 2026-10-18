Karadeniz'in Osman Gazi'si

38 bin sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çapa Tıp Fakültesi’nin toplu açılış ve temel atma töreninde yeni sağlık personeli alınacağını duyurdu: “Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımız müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız alıma dair takvimi ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacak. Hayırlı uğurlu olsun.”