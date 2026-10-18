Karadeniz'in Osman Gazi'si
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Karadeniz'in Osman Gazi'si
Sakarya Gaz Sahası’ndan çıkarılan doğal gazı denizde işleyip borularla karaya taşıyacak Osman Gazi, Filyos’taki törenle görev yerine uğurlandı. Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu 9,5 milyon metreküplük günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkaracak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Hedefimiz aralık ayında Osman Gazi’nin alev kulesinde ateşi yakmak” dedi.
Deniz Gül Aslan'ı güldürdü
Barcelona yenilgisinin ardından Süper Lig’de Gençlerbirliği deplasmanına çıkan G.Saray, son bölümde Deniz Gül’le bulduğu golle 1-0 galip geldi. Sarı-kırmızılılar, zorlandığı mücadelede üç puanı hanesine yazdırarak liderliğini pekiştirdi ve moral buldu.