Mavi Vatan artık daha güçlü
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Avrupa’nın gözü Sakarya gazında
Rusya’dan doğal gaz alımını durduracak Avrupa, Katar’ın LNG arzında yaşadığı sıkıntıların ardından alternatif arayışına yöneldi. Avrupalı ülkelerin, uluslararası toplantılarda Türkiye’nin Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimini ve ihraç seçeneğini yakından takip ettikleri öğrenildi. Karadeniz gazı şimdilik Türkiye’nin tüketiminin bir kısmını karşılayabiliyor.
Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK sonrasında fon soruşturmasına ilişkin “Bu fon şeytanlığının, bu fon dolandırıcılığının üzerine sonuna kadar gideceğiz” dedi. Çelik, yanlış yapanlardan bunun hesabının en güçlü şekilde sorulacağını söyledi.
Fenerbahçe sonunu getiremedi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı Kadıköy’de konuk eden Fenerbahçe, 90’da yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarılacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçın son bölümünde direnemedi ve 18 yıl sonra çok yaklaştığı galibiyeti son anda kaçırdı. F.Bahçe puanını 2’ye yükseltti.