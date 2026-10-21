Mavi Vatan artık daha güçlü

COP31'de kararlar sahaya inecek

Antalya'da düzenlenecek COP31'de sıfır atık ve iklim adaleti konuşulacak. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, “31 yıldır bu toplantılar yapılıyor, 70'ten fazla karar alınmış ama sahada uygulanan karar sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ancak biz bu COP31'in uygulama COP'u olmasını istiyoruz” diyerek zirvede somut adımlar atılmasını hedeflediklerini belirtti.