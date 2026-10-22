Ne mutlu bize ki eleştiren bir tabanımız var
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yarısı Bizden’de bir ayda 5 bin 482 ev dönüştü
İstanbul’da Yarısı Bizden Kampanyası ile dönüşümü gerçekleştirilen bağımsız bölüm sayısı, bir ayda 5 bin 482 arttı. Kampanya kapsamında dönüşüme sokulan 544 bin 564 ev-iş yerinden 123 bin 396'sı tamamlandı.
Ne mutlu bize ki eleştiren bir tabanımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon vurgunuyla ilgili AK Parti tabanından gelen eleştirileri överek, “Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki yanlışa ‘yanlış’, doğruya ‘doğru’ diyen bir seçmenimiz var. Bizi bugünlere getiren, bizi son 25 yılda başarıdan başarıya koşturan işte böyle bir kadroya, işte böyle bir tabana sahip olmamızdır” dedi.
Fransa'da Türk gecesi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki maçını kaybeden Galatasaray, deplasmanda Lille’i 4-2 mağlup ederek Devler Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı. Yunus Akgün, Torreira ve Osimhen’in golleriyle kazanan sarı-kırmızılılar, üç puanı hanesine yazdırdı.