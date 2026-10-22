Ne mutlu bize ki eleştiren bir tabanımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon vurgunuyla ilgili AK Parti tabanından gelen eleştirileri överek, “Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki yanlışa ‘yanlış’, doğruya ‘doğru’ diyen bir seçmenimiz var. Bizi bugünlere getiren, bizi son 25 yılda başarıdan başarıya koşturan işte böyle bir kadroya, işte böyle bir tabana sahip olmamızdır” dedi.