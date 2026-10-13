Okula anne eli değiyor
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Şefkat kalkanı
Okul saldırılarına karşı erken müdahale dönemi başlıyor. “Şefkat Kalkanı” ile aileler ve öğretmenler çocuklardaki tehlike işaretlerini takip edecek, polis ve sosyal hizmet birimleri şiddet büyümeden devreye girecek. Pilot uygulama risk öncelikli okullarda başlayacak. Ardından uygulamanın bir yıl içerisinde 81 ile yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Kanun çıkar çıkmaz ödemeleri yapacağız
Fon krizinde gözler yasal düzenlemeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 455 bin kişiyi ilgilendiren süreçte küçük yatırımcıların önceliklendirileceğini söyledi. Anapara üzerinden 1 milyon liraya kadar ödeme planlandığını belirten Yılmaz, "Ekim ayı içinde kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılabilecek, tüm kurumlarımız buna hazır" dedi. Yılmaz, ödemelerin kamu kaynağı kullanılmadan; fonlarda kalan varlıklar, haksız kazanç iadeleri ve sorumluların mal varlıklarının satışı ile karşılanacağını vurguladı.
Süper Lig'de yayın devrimi
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde yürütülen yeni yayın ihalesi çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Türk futbolunda 4K yayın, yapay zekâ destekli kamera sistemleri ve cep telefonlarına özel maç yayınlarının önünü açabilecek yeni bir dönemin hazırlıkları yapılıyor.