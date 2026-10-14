Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 15 Ekim Perşembe İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları son durum

İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 15 Ekim Perşembe İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları son durum

17:27, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:46, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 15 Ekim Perşembe İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları son durum

İstanbul'da okullar tatil mi 15 Ekim 2026 Perşembe? sorusu, kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış uyarılarının ardından öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan olumsuz hava koşulları uyarıları, yarın okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yağış dalgası nedeniyle özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak olası açıklamaları takip ediyor. Öğrenciler derslerin devam edip etmeyeceğini öğrenmek isterken veliler de çocuklarının okula gidip gitmeyeceğine ilişkin kararın netleşmesini bekliyor. Yağışların etkisi ve hava koşullarına yönelik uyarılar gündemdeki yerini korurken, gözler resmi makamlardan gelecek duyurulara çevrildi. Peki, 15 Ekim Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil mi, eğitime ara verilecek mi? İstanbul Valiliği yağış nedeniyle tatil açıklaması yaptı mı? İşte merak edilenler…

15 Ekim İstanbul okul tatili kararı öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıların ardından, perşembe günü okullarda eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji ve AKOM'un hava durumuna ilişkin uyarıları sonrası arama motorlarında İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik sorgulamalar arttı. Özellikle çocuklarını okula göndermeye hazırlanan veliler, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak resmi duyuruları izliyor. Yağışların ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki olası etkileri de gündemde yer alırken, eğitimle ilgili kararın açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı, 15 Ekim Perşembe günü ders yapılacak mı? Valilikten sağanak yağış nedeniyle tatil açıklaması geldi mi? İşte son durum…

15 Ekim İstanbul okul tatili kararı öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıların ardından, perşembe günü okullarda eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji ve AKOM'un hava durumuna ilişkin uyarıları sonrası arama motorlarında İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik sorgulamalar arttı. Özellikle çocuklarını okula göndermeye hazırlanan veliler, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak resmi duyuruları izliyor. Yağışların ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki olası etkileri de gündemde yer alırken, eğitimle ilgili kararın açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı, 15 Ekim Perşembe günü ders yapılacak mı? Valilikten sağanak yağış nedeniyle tatil açıklaması geldi mi? İşte son durum…


15 EKİM OKUL VAR MI? OKULLAR TATİL OLDU MU?

Sağanak yağışların etkisini artırarak devam etmesi beklenirken İstanbul Valiliği açıklamada bulundu. İstanbul Valiliği, 15 Ekim 2026 Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan Valilik, saat 21.00'den sonra motosiklet ve türevi araçların trafiğe çıkışının yasaklandığını da belirtti.



15 EKİM OKUL VAR MI? OKULLAR TATİL OLDU MU?Sağanak yağışların etkisini artırarak devam etmesi beklenirken İstanbul Valiliği açıklamada bulundu. İstanbul Valiliği, 15 Ekim 2026 Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan Valilik, saat 21.00'den sonra motosiklet ve türevi araçların trafiğe çıkışının yasaklandığını da belirtti.

MGM ve AKOM'un sağanak yağış uyarıları devam etmekte olup, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı öğrenci ve velilerin tedbirli olmaları gerekiyor. Hava koşullarına bağlı olası yeni bir karar alınması ve resmi duyuru yapılması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

MGM ve AKOM'un sağanak yağış uyarıları devam etmekte olup, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı öğrenci ve velilerin tedbirli olmaları gerekiyor. Hava koşullarına bağlı olası yeni bir karar alınması ve resmi duyuru yapılması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.
Başlıklar :İstanbulokulvalilik açıklaması
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026