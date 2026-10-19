MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öğretmen, polis, hemşire, memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı
Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak maaş zammı için enflasyon farkına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5'lik artışa ek olarak oluşacak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Yılın ikinci yarısındaki 6 enflasyon verisinden üçüncüsünün belli olmasıyla birlikte şu ana kadar oluşan tablo daha net hale gelirken, yıl sonu enflasyon beklentileri de olası maaşları gündeme taşıdı. Peki memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde kaç zam alacak? Enflasyon farkı ne kadar olacak? 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30,39 olursa en düşük memur maaşı ve memur emekli aylığı ne kadar olacak? İşte 2027 Ocak zam hesabı…
2027 Ocak memur zammı için enflasyon farkı hesabında üçüncü veri de geride kaldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ocak ayında yüzde 5 oranındaki artışa ek olarak oluşacak enflasyon farkının da yansıtılması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında açıklanacak 6 enflasyon verisinin üçü belli olurken, yıl sonuna kadar açıklanacak rakamlarla birlikte toplam artış oranı kesinleşecek. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,39 olması durumunda ise en düşük memur maaşı ile memur emekli aylığının ulaşabileceği seviyeye ilişkin hesaplama ortaya çıktı. Peki memur ve memur emeklisi ocakta ne kadar zam alacak? Enflasyon farkıyla birlikte toplam artış yüzde kaç olacak? En düşük maaşlar kaç TL'ye çıkabilecek? İşte hesaplama tablosu…
Memur Maaş Zammı Ocak 2027 Hesabı: 4 Farklı Senaryoda Maaşlar Tek Tek Hesaplandı
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı maaş zammı için hesaplamalar devam ediyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla ocak ayındaki toplu sözleşme artışı yüzde 5 olarak belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin nihai zam oranında 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon hesabında üç veri geride kaldı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından temmuz-eylül dönemindeki toplam artış yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin ocak zammında kullanılacak enflasyon farkının hesaplanabilmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin üç veri daha beklenecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memur ve memur emeklileri Ocak 2027'de yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Bunun yanında 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde aşan bölüm kadar enflasyon farkı maaşlara eklenecek. İlk üç ayda oluşan yüzde 5,57'lik enflasyon, henüz yüzde 7'lik eşiğin altında bulunuyor. Ancak yılın son üç ayında açıklanacak verilerle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 7'nin üzerine çıkması bekleniyor. Piyasalardaki yıl sonu enflasyon tahminleri de memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşacağına işaret ediyor.
OVP TAHMİNİNE GÖRE MEMUR ZAMMI YÜZDE 7 OLACAK
Orta Vadeli Program'da 2026 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde olacak.
Bu senaryoda yüzde 7'lik toplu sözleşme eşiğinin aşılmasıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 oranında enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam ocak zammı yüzde 7 seviyesine ulaşacak.
Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 140 liraya yükselecek.
En düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 liradan yaklaşık 33 bin 734 liraya çıkabilecek.
MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ZAM YÜZDE 8,01
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 olarak ölçüldü.
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,07 seviyesine ulaşacak. Böylece memur ve memur emeklileri için yüzde 2,87 oranında enflasyon farkı oluşacak.
Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte Ocak 2027 dönemindeki toplam zam oranı yüzde 8,01 seviyesine çıkabilecek.
Bu senaryoda en düşük memur maaşının 75 bin 849 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise yaklaşık 34 bin 52 liraya yükselmesi bekleniyor.
AA FİNANS SENARYOSUNDA ZAM YÜZDE 8,05
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor.
Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 10,11 olacak. Yüzde 7'lik eşiğin aşılmasıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,91 oranında enflasyon farkı oluşacak.
Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 8,05 seviyesine çıkabilecek.
Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 877 liraya yükselirken, en düşük memur emekli aylığı 31 bin 527 liradan yaklaşık 34 bin 65 liraya çıkacak.
FKB TAHMİNİNE GÖRE MEMUR ZAMMI YÜZDE 8,66
Finansal Kurumlar Birliği araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 30,39 oldu.
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,73 seviyesinde hesaplanıyor. Buna göre memur ve memur emeklileri için yüzde 3,73 oranında enflasyon farkı oluşacak.
Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte Ocak 2027 zammı yüzde 8,66 seviyesine ulaşabilecek.
Bu senaryoda en düşük memur maaşının 76 bin 305 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 34 bin 257 liraya yükselmesi bekleniyor.
MEMUR MAAŞLARI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?
Farklı enflasyon senaryolarına göre memurların mevcut maaşları ile yüzde 7, yüzde 8,01, yüzde 8,05 ve yüzde 8,66 oranındaki zamlar sonrasında oluşabilecek maaşları şöyle:
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4
Mevcut: 107.110 TL
Yüzde 7 zamlı: 114.608 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 115.690 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 115.732 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 116.386 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut: 73.070 TL
Yüzde 7 zamlı: 78.185 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 78.923 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 78.952 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 79.398 TL
Uzman Öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166 TL
Yüzde 7 zamlı: 98.618 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 99.548 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 99.585 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 100.148 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254 TL
Yüzde 7 zamlı: 89.082 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 89.923 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 89.956 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 90.464 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242 TL
Yüzde 7 zamlı: 108.329 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 109.351 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 109.392 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 110.010 TL
Polis Memuru 8/1
Mevcut: 92.618 TL
Yüzde 7 zamlı: 99.101 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 100.037 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 100.074 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 100.639 TL
Uzman Doktor 1/4
Mevcut: 170.730 TL
Yüzde 7 zamlı: 182.681 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 184.405 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 184.474 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 185.515 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut: 84.845 TL
Yüzde 7 zamlı: 90.784 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 91.641 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 91.675 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 92.193 TL
Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185 TL
Yüzde 7 zamlı: 116.828 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 117.931 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 117.974 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 118.640 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut: 75.877 TL
Yüzde 7 zamlı: 81.188 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 81.955 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 81.985 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 82.448 TL
Profesör 1/4
Mevcut: 153.208 TL
Yüzde 7 zamlı: 163.933 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 165.480 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 165.541 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 166.476 TL
Araştırma Görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779 TL
Yüzde 7 zamlı: 109.974 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 111.012 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 111.053 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 111.680 TL
Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983 TL
Yüzde 7 zamlı: 93.072 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 93.950 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 93.985 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 94.516 TL
Avukat 1/4
Mevcut: 102.135 TL
Yüzde 7 zamlı: 109.284 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 110.316 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 110.357 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 110.980 TL
Not: Maaş hesaplamalarına çalışmayan eş ile 0-6 yaş aralığındaki iki çocuk için aile yardımı dahil edilmiştir.
MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK MAAŞLARI
Müsteşar 1/1
Mevcut: 112.140 TL
Yüzde 7 zamlı: 119.989 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 121.122 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 121.167 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 121.851 TL
Genel Müdür 1/1
Mevcut: 99.377 TL
Yüzde 7 zamlı: 106.333 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 107.337 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 107.376 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 107.983 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut: 39.681 TL
Yüzde 7 zamlı: 42.459 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 42.859 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 42.875 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 43.117 TL
Memur (Lisans) 1/4
Mevcut: 31.313 TL
Yüzde 7 zamlı: 33.505 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 33.822 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 33.834 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 34.025 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut: 46.908 TL
Yüzde 7 zamlı: 50.191 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 50.684 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 50.970 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4
Mevcut: 65.853 TL
Yüzde 7 zamlı: 70.463 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 71.128 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 71.154 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 71.556 TL
Başkomiser 1/4
Mevcut: 47.877 TL
Yüzde 7 zamlı: 51.228 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 51.712 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 51.731 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 52.023 TL
Polis Memuru 1/4
Mevcut: 47.093 TL
Yüzde 7 zamlı: 50.389 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 50.865 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 50.884 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 51.171 TL
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 46.908 TL
Yüzde 7 zamlı: 50.191 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 50.684 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 50.970 TL
Mühendis 1/4
Mevcut: 47.693 TL
Yüzde 7 zamlı: 51.032 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 51.513 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 51.532 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 51.823 TL
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 33.995 TL
Yüzde 7 zamlı: 36.374 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 36.718 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 36.731 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 36.939 TL
Pratisyen Hekim 1/4
Mevcut: 68.691 TL
Yüzde 7 zamlı: 73.499 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 74.193 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 74.221 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 74.640 TL
Profesör 1/4
Mevcut: 80.490 TL
Yüzde 7 zamlı: 86.125 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 86.937 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 86.970 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 87.461 TL
İmam-Hatip
Mevcut: 46.908 TL
Yüzde 7 zamlı: 50.191 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 50.684 TL
Yüzde 8,66 zamlı: 50.970 TL
Avukat 1/4
Mevcut: 46.908 TL
Yüzde 7 zamlı: 50.191 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL
Yüzde 8,05 zamlı: 50.684 TL
OCAK ZAMMI İÇİN ÜÇ ENFLASYON VERİSİ DAHA BEKLENİYOR
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammında kesin oran henüz belli değil. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonunun ardından hesaplamada geriye ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin veriler kaldı.
Bu üç ayda gerçekleşecek enflasyon, yılın ikinci yarısındaki toplam TÜFE'yi belirleyecek. Toplam enflasyon yüzde 7'yi ne kadar aşarsa memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da buna göre şekillenecek.
Dolayısıyla yüzde 7, yüzde 8,01, yüzde 8,05 ve yüzde 8,66 oranları kesinleşmiş zamlar değil, farklı yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Kesin Ocak 2027 zammı, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.