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MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öğretmen, polis, hemşire, memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öğretmen, polis, hemşire, memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı

12:41, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:23, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öğretmen, polis, hemşire, memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı

Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak maaş zammı için enflasyon farkına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5'lik artışa ek olarak oluşacak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Yılın ikinci yarısındaki 6 enflasyon verisinden üçüncüsünün belli olmasıyla birlikte şu ana kadar oluşan tablo daha net hale gelirken, yıl sonu enflasyon beklentileri de olası maaşları gündeme taşıdı. Peki memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde kaç zam alacak? Enflasyon farkı ne kadar olacak? 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30,39 olursa en düşük memur maaşı ve memur emekli aylığı ne kadar olacak? İşte 2027 Ocak zam hesabı…

2027 Ocak memur zammı için enflasyon farkı hesabında üçüncü veri de geride kaldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ocak ayında yüzde 5 oranındaki artışa ek olarak oluşacak enflasyon farkının da yansıtılması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında açıklanacak 6 enflasyon verisinin üçü belli olurken, yıl sonuna kadar açıklanacak rakamlarla birlikte toplam artış oranı kesinleşecek. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,39 olması durumunda ise en düşük memur maaşı ile memur emekli aylığının ulaşabileceği seviyeye ilişkin hesaplama ortaya çıktı. Peki memur ve memur emeklisi ocakta ne kadar zam alacak? Enflasyon farkıyla birlikte toplam artış yüzde kaç olacak? En düşük maaşlar kaç TL'ye çıkabilecek? İşte hesaplama tablosu…

2027 Ocak memur zammı için enflasyon farkı hesabında üçüncü veri de geride kaldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ocak ayında yüzde 5 oranındaki artışa ek olarak oluşacak enflasyon farkının da yansıtılması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında açıklanacak 6 enflasyon verisinin üçü belli olurken, yıl sonuna kadar açıklanacak rakamlarla birlikte toplam artış oranı kesinleşecek. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,39 olması durumunda ise en düşük memur maaşı ile memur emekli aylığının ulaşabileceği seviyeye ilişkin hesaplama ortaya çıktı. Peki memur ve memur emeklisi ocakta ne kadar zam alacak? Enflasyon farkıyla birlikte toplam artış yüzde kaç olacak? En düşük maaşlar kaç TL'ye çıkabilecek? İşte hesaplama tablosu…

Memur Maaş Zammı Ocak 2027 Hesabı: 4 Farklı Senaryoda Maaşlar Tek Tek Hesaplandı

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı maaş zammı için hesaplamalar devam ediyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla ocak ayındaki toplu sözleşme artışı yüzde 5 olarak belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin nihai zam oranında 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon hesabında üç veri geride kaldı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından temmuz-eylül dönemindeki toplam artış yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin ocak zammında kullanılacak enflasyon farkının hesaplanabilmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin üç veri daha beklenecek.

Memur Maaş Zammı Ocak 2027 Hesabı: 4 Farklı Senaryoda Maaşlar Tek Tek HesaplandıYaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı maaş zammı için hesaplamalar devam ediyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla ocak ayındaki toplu sözleşme artışı yüzde 5 olarak belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin nihai zam oranında 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon hesabında üç veri geride kaldı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından temmuz-eylül dönemindeki toplam artış yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin ocak zammında kullanılacak enflasyon farkının hesaplanabilmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin üç veri daha beklenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memur ve memur emeklileri Ocak 2027'de yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Bunun yanında 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde aşan bölüm kadar enflasyon farkı maaşlara eklenecek. İlk üç ayda oluşan yüzde 5,57'lik enflasyon, henüz yüzde 7'lik eşiğin altında bulunuyor. Ancak yılın son üç ayında açıklanacak verilerle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 7'nin üzerine çıkması bekleniyor. Piyasalardaki yıl sonu enflasyon tahminleri de memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşacağına işaret ediyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memur ve memur emeklileri Ocak 2027'de yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Bunun yanında 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde aşan bölüm kadar enflasyon farkı maaşlara eklenecek. İlk üç ayda oluşan yüzde 5,57'lik enflasyon, henüz yüzde 7'lik eşiğin altında bulunuyor. Ancak yılın son üç ayında açıklanacak verilerle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 7'nin üzerine çıkması bekleniyor. Piyasalardaki yıl sonu enflasyon tahminleri de memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşacağına işaret ediyor.

OVP TAHMİNİNE GÖRE MEMUR ZAMMI YÜZDE 7 OLACAK

Orta Vadeli Program'da 2026 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde olacak.

Bu senaryoda yüzde 7'lik toplu sözleşme eşiğinin aşılmasıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 oranında enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam ocak zammı yüzde 7 seviyesine ulaşacak.

Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 140 liraya yükselecek.

En düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 liradan yaklaşık 33 bin 734 liraya çıkabilecek.

OVP TAHMİNİNE GÖRE MEMUR ZAMMI YÜZDE 7 OLACAKOrta Vadeli Program'da 2026 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde olacak.Bu senaryoda yüzde 7'lik toplu sözleşme eşiğinin aşılmasıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 oranında enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam ocak zammı yüzde 7 seviyesine ulaşacak.Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 140 liraya yükselecek.En düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 liradan yaklaşık 33 bin 734 liraya çıkabilecek.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ZAM YÜZDE 8,01

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 olarak ölçüldü.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,07 seviyesine ulaşacak. Böylece memur ve memur emeklileri için yüzde 2,87 oranında enflasyon farkı oluşacak.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte Ocak 2027 dönemindeki toplam zam oranı yüzde 8,01 seviyesine çıkabilecek.

Bu senaryoda en düşük memur maaşının 75 bin 849 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise yaklaşık 34 bin 52 liraya yükselmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ZAM YÜZDE 8,01Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 olarak ölçüldü.Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,07 seviyesine ulaşacak. Böylece memur ve memur emeklileri için yüzde 2,87 oranında enflasyon farkı oluşacak.Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte Ocak 2027 dönemindeki toplam zam oranı yüzde 8,01 seviyesine çıkabilecek.Bu senaryoda en düşük memur maaşının 75 bin 849 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise yaklaşık 34 bin 52 liraya yükselmesi bekleniyor.

AA FİNANS SENARYOSUNDA ZAM YÜZDE 8,05

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor.

Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 10,11 olacak. Yüzde 7'lik eşiğin aşılmasıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,91 oranında enflasyon farkı oluşacak.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 8,05 seviyesine çıkabilecek.

Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 877 liraya yükselirken, en düşük memur emekli aylığı 31 bin 527 liradan yaklaşık 34 bin 65 liraya çıkacak.

AA FİNANS SENARYOSUNDA ZAM YÜZDE 8,05AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor.Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 10,11 olacak. Yüzde 7'lik eşiğin aşılmasıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,91 oranında enflasyon farkı oluşacak.Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 8,05 seviyesine çıkabilecek.Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 877 liraya yükselirken, en düşük memur emekli aylığı 31 bin 527 liradan yaklaşık 34 bin 65 liraya çıkacak.

FKB TAHMİNİNE GÖRE MEMUR ZAMMI YÜZDE 8,66

Finansal Kurumlar Birliği araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 30,39 oldu.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,73 seviyesinde hesaplanıyor. Buna göre memur ve memur emeklileri için yüzde 3,73 oranında enflasyon farkı oluşacak.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte Ocak 2027 zammı yüzde 8,66 seviyesine ulaşabilecek.

Bu senaryoda en düşük memur maaşının 76 bin 305 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 34 bin 257 liraya yükselmesi bekleniyor.

FKB TAHMİNİNE GÖRE MEMUR ZAMMI YÜZDE 8,66Finansal Kurumlar Birliği araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 30,39 oldu.Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,73 seviyesinde hesaplanıyor. Buna göre memur ve memur emeklileri için yüzde 3,73 oranında enflasyon farkı oluşacak.Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte Ocak 2027 zammı yüzde 8,66 seviyesine ulaşabilecek.Bu senaryoda en düşük memur maaşının 76 bin 305 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 34 bin 257 liraya yükselmesi bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?

Farklı enflasyon senaryolarına göre memurların mevcut maaşları ile yüzde 7, yüzde 8,01, yüzde 8,05 ve yüzde 8,66 oranındaki zamlar sonrasında oluşabilecek maaşları şöyle:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4

Mevcut: 107.110 TL

Yüzde 7 zamlı: 114.608 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 115.690 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 115.732 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 116.386 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut: 73.070 TL

Yüzde 7 zamlı: 78.185 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 78.923 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 78.952 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 79.398 TL

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut: 92.166 TL

Yüzde 7 zamlı: 98.618 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 99.548 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 99.585 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 100.148 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut: 83.254 TL

Yüzde 7 zamlı: 89.082 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 89.923 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 89.956 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 90.464 TL

MEMUR MAAŞLARI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?Farklı enflasyon senaryolarına göre memurların mevcut maaşları ile yüzde 7, yüzde 8,01, yüzde 8,05 ve yüzde 8,66 oranındaki zamlar sonrasında oluşabilecek maaşları şöyle:Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4Mevcut: 107.110 TLYüzde 7 zamlı: 114.608 TLYüzde 8,01 zamlı: 115.690 TLYüzde 8,05 zamlı: 115.732 TLYüzde 8,66 zamlı: 116.386 TLMemur (Üniversite Mezunu) 9/1Mevcut: 73.070 TLYüzde 7 zamlı: 78.185 TLYüzde 8,01 zamlı: 78.923 TLYüzde 8,05 zamlı: 78.952 TLYüzde 8,66 zamlı: 79.398 TLUzman Öğretmen 1/4Mevcut: 92.166 TLYüzde 7 zamlı: 98.618 TLYüzde 8,01 zamlı: 99.548 TLYüzde 8,05 zamlı: 99.585 TLYüzde 8,66 zamlı: 100.148 TLÖğretmen 1/4Mevcut: 83.254 TLYüzde 7 zamlı: 89.082 TLYüzde 8,01 zamlı: 89.923 TLYüzde 8,05 zamlı: 89.956 TLYüzde 8,66 zamlı: 90.464 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut: 101.242 TL

Yüzde 7 zamlı: 108.329 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 109.351 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 109.392 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 110.010 TL


Polis Memuru 8/1

Mevcut: 92.618 TL

Yüzde 7 zamlı: 99.101 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 100.037 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 100.074 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 100.639 TL


Uzman Doktor 1/4

Mevcut: 170.730 TL

Yüzde 7 zamlı: 182.681 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 184.405 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 184.474 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 185.515 TL


Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut: 84.845 TL

Yüzde 7 zamlı: 90.784 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 91.641 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 91.675 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 92.193 TL


Mühendis 1/4

Mevcut: 109.185 TL

Yüzde 7 zamlı: 116.828 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 117.931 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 117.974 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 118.640 TL

Başkomiser 3/1Mevcut: 101.242 TLYüzde 7 zamlı: 108.329 TLYüzde 8,01 zamlı: 109.351 TLYüzde 8,05 zamlı: 109.392 TLYüzde 8,66 zamlı: 110.010 TLPolis Memuru 8/1Mevcut: 92.618 TLYüzde 7 zamlı: 99.101 TLYüzde 8,01 zamlı: 100.037 TLYüzde 8,05 zamlı: 100.074 TLYüzde 8,66 zamlı: 100.639 TLUzman Doktor 1/4Mevcut: 170.730 TLYüzde 7 zamlı: 182.681 TLYüzde 8,01 zamlı: 184.405 TLYüzde 8,05 zamlı: 184.474 TLYüzde 8,66 zamlı: 185.515 TLHemşire (Üniversite Mezunu) 5/1Mevcut: 84.845 TLYüzde 7 zamlı: 90.784 TLYüzde 8,01 zamlı: 91.641 TLYüzde 8,05 zamlı: 91.675 TLYüzde 8,66 zamlı: 92.193 TLMühendis 1/4Mevcut: 109.185 TLYüzde 7 zamlı: 116.828 TLYüzde 8,01 zamlı: 117.931 TLYüzde 8,05 zamlı: 117.974 TLYüzde 8,66 zamlı: 118.640 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut: 75.877 TL

Yüzde 7 zamlı: 81.188 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 81.955 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 81.985 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 82.448 TL


Profesör 1/4

Mevcut: 153.208 TL

Yüzde 7 zamlı: 163.933 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 165.480 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 165.541 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 166.476 TL


Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut: 102.779 TL

Yüzde 7 zamlı: 109.974 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 111.012 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 111.053 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 111.680 TL


Vaiz 1/4

Mevcut: 86.983 TL

Yüzde 7 zamlı: 93.072 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 93.950 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 93.985 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 94.516 TL


Avukat 1/4

Mevcut: 102.135 TL

Yüzde 7 zamlı: 109.284 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 110.316 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 110.357 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 110.980 TL


Not: Maaş hesaplamalarına çalışmayan eş ile 0-6 yaş aralığındaki iki çocuk için aile yardımı dahil edilmiştir.

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1Mevcut: 75.877 TLYüzde 7 zamlı: 81.188 TLYüzde 8,01 zamlı: 81.955 TLYüzde 8,05 zamlı: 81.985 TLYüzde 8,66 zamlı: 82.448 TLProfesör 1/4Mevcut: 153.208 TLYüzde 7 zamlı: 163.933 TLYüzde 8,01 zamlı: 165.480 TLYüzde 8,05 zamlı: 165.541 TLYüzde 8,66 zamlı: 166.476 TLAraştırma Görevlisi 7/1Mevcut: 102.779 TLYüzde 7 zamlı: 109.974 TLYüzde 8,01 zamlı: 111.012 TLYüzde 8,05 zamlı: 111.053 TLYüzde 8,66 zamlı: 111.680 TLVaiz 1/4Mevcut: 86.983 TLYüzde 7 zamlı: 93.072 TLYüzde 8,01 zamlı: 93.950 TLYüzde 8,05 zamlı: 93.985 TLYüzde 8,66 zamlı: 94.516 TLAvukat 1/4Mevcut: 102.135 TLYüzde 7 zamlı: 109.284 TLYüzde 8,01 zamlı: 110.316 TLYüzde 8,05 zamlı: 110.357 TLYüzde 8,66 zamlı: 110.980 TLNot: Maaş hesaplamalarına çalışmayan eş ile 0-6 yaş aralığındaki iki çocuk için aile yardımı dahil edilmiştir.

MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK MAAŞLARI


Müsteşar 1/1

Mevcut: 112.140 TL

Yüzde 7 zamlı: 119.989 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 121.122 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 121.167 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 121.851 TL


Genel Müdür 1/1

Mevcut: 99.377 TL

Yüzde 7 zamlı: 106.333 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 107.337 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 107.376 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 107.983 TL


Şube Müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut: 39.681 TL

Yüzde 7 zamlı: 42.459 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 42.859 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 42.875 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 43.117 TL


Memur (Lisans) 1/4

Mevcut: 31.313 TL

Yüzde 7 zamlı: 33.505 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 33.822 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 33.834 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 34.025 TL


Öğretmen 1/4

Mevcut: 46.908 TL

Yüzde 7 zamlı: 50.191 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 50.684 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 50.970 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK MAAŞLARIMüsteşar 1/1Mevcut: 112.140 TLYüzde 7 zamlı: 119.989 TLYüzde 8,01 zamlı: 121.122 TLYüzde 8,05 zamlı: 121.167 TLYüzde 8,66 zamlı: 121.851 TLGenel Müdür 1/1Mevcut: 99.377 TLYüzde 7 zamlı: 106.333 TLYüzde 8,01 zamlı: 107.337 TLYüzde 8,05 zamlı: 107.376 TLYüzde 8,66 zamlı: 107.983 TLŞube Müdürü (Lisans) 1/4Mevcut: 39.681 TLYüzde 7 zamlı: 42.459 TLYüzde 8,01 zamlı: 42.859 TLYüzde 8,05 zamlı: 42.875 TLYüzde 8,66 zamlı: 43.117 TLMemur (Lisans) 1/4Mevcut: 31.313 TLYüzde 7 zamlı: 33.505 TLYüzde 8,01 zamlı: 33.822 TLYüzde 8,05 zamlı: 33.834 TLYüzde 8,66 zamlı: 34.025 TLÖğretmen 1/4Mevcut: 46.908 TLYüzde 7 zamlı: 50.191 TLYüzde 8,01 zamlı: 50.665 TLYüzde 8,05 zamlı: 50.684 TLYüzde 8,66 zamlı: 50.970 TL

Kaymakam 1. Sınıf 1/4

Mevcut: 65.853 TL

Yüzde 7 zamlı: 70.463 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 71.128 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 71.154 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 71.556 TL


Başkomiser 1/4

Mevcut: 47.877 TL

Yüzde 7 zamlı: 51.228 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 51.712 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 51.731 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 52.023 TL


Polis Memuru 1/4

Mevcut: 47.093 TL

Yüzde 7 zamlı: 50.389 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 50.865 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 50.884 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 51.171 TL


Hemşire (Lisans) 1/4

Mevcut: 46.908 TL

Yüzde 7 zamlı: 50.191 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 50.684 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 50.970 TL


Mühendis 1/4

Mevcut: 47.693 TL

Yüzde 7 zamlı: 51.032 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 51.513 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 51.532 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 51.823 TL

Kaymakam 1. Sınıf 1/4Mevcut: 65.853 TLYüzde 7 zamlı: 70.463 TLYüzde 8,01 zamlı: 71.128 TLYüzde 8,05 zamlı: 71.154 TLYüzde 8,66 zamlı: 71.556 TLBaşkomiser 1/4Mevcut: 47.877 TLYüzde 7 zamlı: 51.228 TLYüzde 8,01 zamlı: 51.712 TLYüzde 8,05 zamlı: 51.731 TLYüzde 8,66 zamlı: 52.023 TLPolis Memuru 1/4Mevcut: 47.093 TLYüzde 7 zamlı: 50.389 TLYüzde 8,01 zamlı: 50.865 TLYüzde 8,05 zamlı: 50.884 TLYüzde 8,66 zamlı: 51.171 TLHemşire (Lisans) 1/4Mevcut: 46.908 TLYüzde 7 zamlı: 50.191 TLYüzde 8,01 zamlı: 50.665 TLYüzde 8,05 zamlı: 50.684 TLYüzde 8,66 zamlı: 50.970 TLMühendis 1/4Mevcut: 47.693 TLYüzde 7 zamlı: 51.032 TLYüzde 8,01 zamlı: 51.513 TLYüzde 8,05 zamlı: 51.532 TLYüzde 8,66 zamlı: 51.823 TL

Teknisyen (Lise) 1/4

Mevcut: 33.995 TL

Yüzde 7 zamlı: 36.374 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 36.718 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 36.731 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 36.939 TL


Pratisyen Hekim 1/4

Mevcut: 68.691 TL

Yüzde 7 zamlı: 73.499 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 74.193 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 74.221 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 74.640 TL


Profesör 1/4

Mevcut: 80.490 TL

Yüzde 7 zamlı: 86.125 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 86.937 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 86.970 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 87.461 TL


İmam-Hatip

Mevcut: 46.908 TL

Yüzde 7 zamlı: 50.191 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 50.684 TL

Yüzde 8,66 zamlı: 50.970 TL


Avukat 1/4

Mevcut: 46.908 TL

Yüzde 7 zamlı: 50.191 TL

Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL

Yüzde 8,05 zamlı: 50.684 TL

Teknisyen (Lise) 1/4Mevcut: 33.995 TLYüzde 7 zamlı: 36.374 TLYüzde 8,01 zamlı: 36.718 TLYüzde 8,05 zamlı: 36.731 TLYüzde 8,66 zamlı: 36.939 TLPratisyen Hekim 1/4Mevcut: 68.691 TLYüzde 7 zamlı: 73.499 TLYüzde 8,01 zamlı: 74.193 TLYüzde 8,05 zamlı: 74.221 TLYüzde 8,66 zamlı: 74.640 TLProfesör 1/4Mevcut: 80.490 TLYüzde 7 zamlı: 86.125 TLYüzde 8,01 zamlı: 86.937 TLYüzde 8,05 zamlı: 86.970 TLYüzde 8,66 zamlı: 87.461 TLİmam-HatipMevcut: 46.908 TLYüzde 7 zamlı: 50.191 TLYüzde 8,01 zamlı: 50.665 TLYüzde 8,05 zamlı: 50.684 TLYüzde 8,66 zamlı: 50.970 TLAvukat 1/4Mevcut: 46.908 TLYüzde 7 zamlı: 50.191 TLYüzde 8,01 zamlı: 50.665 TLYüzde 8,05 zamlı: 50.684 TL

OCAK ZAMMI İÇİN ÜÇ ENFLASYON VERİSİ DAHA BEKLENİYOR

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammında kesin oran henüz belli değil. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonunun ardından hesaplamada geriye ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin veriler kaldı.


Bu üç ayda gerçekleşecek enflasyon, yılın ikinci yarısındaki toplam TÜFE'yi belirleyecek. Toplam enflasyon yüzde 7'yi ne kadar aşarsa memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da buna göre şekillenecek.


Dolayısıyla yüzde 7, yüzde 8,01, yüzde 8,05 ve yüzde 8,66 oranları kesinleşmiş zamlar değil, farklı yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Kesin Ocak 2027 zammı, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

OCAK ZAMMI İÇİN ÜÇ ENFLASYON VERİSİ DAHA BEKLENİYORMemur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammında kesin oran henüz belli değil. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonunun ardından hesaplamada geriye ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin veriler kaldı.Bu üç ayda gerçekleşecek enflasyon, yılın ikinci yarısındaki toplam TÜFE'yi belirleyecek. Toplam enflasyon yüzde 7'yi ne kadar aşarsa memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da buna göre şekillenecek.Dolayısıyla yüzde 7, yüzde 8,01, yüzde 8,05 ve yüzde 8,66 oranları kesinleşmiş zamlar değil, farklı yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Kesin Ocak 2027 zammı, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.
Başlıklar :memur maaşmemur maaş zammıOcak Memur Maaş Zammı
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