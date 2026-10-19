MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Öğretmen, polis, hemşire, memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı

OCAK ZAMMI İÇİN ÜÇ ENFLASYON VERİSİ DAHA BEKLENİYOR

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammında kesin oran henüz belli değil. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonunun ardından hesaplamada geriye ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin veriler kaldı.





Bu üç ayda gerçekleşecek enflasyon, yılın ikinci yarısındaki toplam TÜFE'yi belirleyecek. Toplam enflasyon yüzde 7'yi ne kadar aşarsa memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da buna göre şekillenecek.





Dolayısıyla yüzde 7, yüzde 8,01, yüzde 8,05 ve yüzde 8,66 oranları kesinleşmiş zamlar değil, farklı yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Kesin Ocak 2027 zammı, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.