Arda Güler iki devi yıktı: İmzayı atıyor
Real Madrid’in gözde yıldızı Arda Güler’in peşinde iki İngiliz devi vardı. Milli futbolcunun yeni sözleşme teklifini kabul etmesiyle transfer planlarının suya düştüğü belirtildi.
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınından TEAMtalk'un haberinde, Arsenal ve Manchester City'nin milli futbolcuyu transfer etme ihtimalini değerlendirdiği ancak Real Madrid'in yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamasının ardından bu yarıştan çekildiği öne sürüldü.
Haberde, İngiliz kulüplerinin Mourinho'nun gelişiyle Arda'nın takım içindeki konumunun değişebileceğini düşünerek transfer fırsatı doğmasını beklediği belirtildi. Ancak genç futbolcunun, Real Madrid yönetiminden kulübün uzun vadeli planlarında önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğine ilişkin güvence aldığı ifade edildi.
Arda Güler'in kulüp başkanı Florentino Perez'in beğenisini kazanan oyuncular arasında bulunması da Real Madrid'deki konumunu güçlendiren unsurlardan biri olarak gösterildi.